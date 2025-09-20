Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veže parížskej katedrály Notre-Dame opäť privítali návštevníkov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) sa účastní na slávnostnom otvorení veží v zrekonštruovanej katedrále Notre-Dame v Paríži v piatok 19. septembra 2025. Veže parížskej katedrály sa znovu otvoria pre verejnosť počas víkendových Dní dedičstva. Gotický chrám zachvátili plamene večer 15. apríla 2019. Oheň sa rozšíril v krove a pohltil rozsiahle časti katedrály považované za jedno z najlepších diel francúzskej gotickej architektúry. Požiar podľa BBC hasilo na 600 ľudí asi 15 hodín. Väčšinu umeleckých a liturgických predmetov sa podarilo zachrániť. Katedrálu otvorili vlani v decembri. Foto: TASR/AP

Na vrchole schodiska môžu návštevníci po prvýkrát zblízka vidieť slávne zvony Emmanuel a Marie.

Autor TASR
Paríž 20. septembra (TASR) - Dve gotické veže katedrály Notre-Dame v Paríži v sobotu sprístupnili pre verejnosť, deväť mesiacov po tom, ako chrám opäť otvoril svoje brány. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.

Veže prešli komplexnou renováciou a teraz sa v nich nachádza 20-tonové dvojité točité schodisko z masívneho dubového dreva, ktoré sa týči do výšky viac ako 21 metrov vo vnútri južnej veže. Na vrchole schodiska môžu návštevníci po prvýkrát zblízka vidieť slávne zvony Emmanuel a Marie.

Veže, vysoké 69 metrov, na ktoré vedie 424 schodov, prežili od 13. storočia rad vojen, revolúcií a iných nepokojov - naposledy ničivý požiar v apríli 2019. Hoci plamene vážne poškodili túto ikonickú pamiatku, veže zostali takmer nedotknuté. Ich opätovné otvorenie znamená poslednú veľkú fázu rekonštrukcie katedrály Notre-Dame od požiaru.

Návštevníci môžu teraz po prvýkrát preskúmať aj nádvorie cisterny, kde v 18. storočí stáli veľké zásobníky dažďovej vody. Nádvorie spája dve veže a ponúka nové výhľady na katedrálu i strechy okolitých parížskych budov.
