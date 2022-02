Francúzsko víta oznámenie Ruska o stiahnutí časti vojakov

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsko v utorok privítalo oznámenie Ruska, že sťahuje určitú časť vojakov z blízkosti ukrajinskej hranice, ale vyzvalo Moskvu, aby premenilo tento sľub na činy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Slová sú dobré. My čakáme na činy. Ak prídu, bude to potom ešte lepšie," povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v parlamente. Dodal, že si najnovšie všimol zmenu vo vyjadrovaní ruských predstaviteľov, určité "ohýbanie slov", čo naznačuje otvorenosť Ruska voči dialógu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude mať v utorok ďalší telefonát s americkým partnerom Joeom Bidenom o kríze na rusko-ukrajinskej hranici, oznámil Elyzejský palác. Dodal, že diplomatická činnosť sa zintenzívňuje v deň, keď sa nemecký kancelár Olaf Scholz stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Západ mal v posledných týždňoch obavy, že Rusko podnikne inváziu na Ukrajinu, pretože pri jej hraniciach zhromaždilo vyše 100.000 vojakov a začalo masové vojenské cvičenia, ktoré sa konali aj na území Bieloruska. Moskva poprela, že má v pláne zaútočiť na Ukrajinu, pričom Washington dokonca informoval o konkrétnom dátume útoku – v stredu 16. februára. Napätie medzi Ruskom a Západom sa maximálne vystupňovalo.



Moskva však v utorok oznámila, že sťahuje časť svojich vojakov od hraníc Ukrajiny, pretože sa im skončili manévre a odchádzajú na svoje základne.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vyjadril "opatrný optimizmus" v súvislosti so zmiernením napätia na ukrajinskej hranici. Upozornil, že nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by Moskva stiahla svoje jednotky od spoločnej hranice s Ukrajinou.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba tiež v reakcii na uvedené informácie o sťahovaní časti ruských vojakov upozornil, že napätie pozdĺž ukrajinských hraníc zostáva vysoké a že Rusko by malo stiahnuť aj zvyšné jednotky.