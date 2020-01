Francúzsko víta Trumpov plán, chce si ho dôkladne preštudovať

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzsko v stredu privítalo úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a avizovalo, že jeho mierový plán si "dôkladne preštuduje".



Podľa agentúry AFP Paríž súčasne deklaroval, že pre nastolenie spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe je potrebné riešenie, ktoré zahŕňa existenciu dvoch štátov - izraelského a palestínskeho -, a to v súlade s medzinárodným právom a medzinárodne schválenými parametrami.



Trump v utorok vo Washingtone oznámil kľúčové body tzv. dohody storočia: plán mierového urovnania palestínsko-izraelského konfliktu.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že východný Jeruzalem má potenciál stať sa hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bol pri Trumpovej prezentácii projektu, podľa agentúry AFP vyhlásil, že USA uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu - v Predjordánsku - ako súčasť Izraela. Izrael by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela.



Netanjahu dodal, že je otvorený rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej autonómie.



Aby palestínsky štát vznikol, musia však Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.



Palestínsky vodca Mahmúd Abbás a predstavitelia radikálneho hnutia Hamas medzitým dôrazne odmietli návrhy amerického prezidenta.



Netanjahu bude od stredy v Moskve, kde ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi objasní detaily Trumpovho plánu.



Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí a osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Blízky východ a africké krajiny Michail Bogdanov v utorok vyhlásil, že Rusko tento plán "bude analyzovať". Podľa neho je dôležité vypočuť si aj názor arabských štátov.