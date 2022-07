Klimatizované obchody vo Francúzsku dostali príkaz zatvárať dvere

Paríž 25. júla (TASR) - Klimatizované obchody vo Francúzsku dostanú príkaz zatvárať dvere, inak im bude hroziť pokuta. V nedeľu to uviedla francúzska ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Pannierová-Runacherová pre rozhlasovú stanicu RMC. Toto nové pravidlo má pomôcť v boji proti plytvaniu energiou.



"Nechať dvere otvorené, keď je spustená klimatizácia, to vedie k vyššej spotrebe elektriny o 20 percent..., čo je nerozumné," povedala ministerka, ktorú citovala aj tlačová agentúra AFP. Dodala, že pomôcť šetriť môže aj obmedzenie používania svetelných nápisov a reklám vo Francúzsku.



"V najbližších dňoch vydám dve nariadenia: prvé rozšíri zákaz svetelných reklám, bez ohľadu na veľkosť mesta, od 01.00 h do 06.00 h - výnimku budú mať len letiská a stanice," uviedla Pannierová-Runacherová pre nedeľník Journal du Dimanche.



"Druhé nariadenie bude obchodom zakazovať mať otvorené dvere, keď bude spustená klimatizácia a kúrenie," doplnila ministerka.



Niektoré mestá vo Francúzsku, ktoré tak ako iné časti Európy mučí vlna horúčav, schválili komunálne predpisy umožňujúce dať klimatizovaným obchodom pokuty za porušenie nariadenia.



Vláda plánuje rozšíriť platnosť nariadenia na celú krajinu s pokutou do 750 eur. Pred celoplošným zavedením dostanú majitelia obchodov v tejto veci školenie.