Francúzska vláda plánuje veľkú očkovaciu kampaň pre školákov

Paríž 25. augusta (TASR) - Francúzsko plánuje po letných prázdninách spustiť veľkú vakcinačnú kampaň s cieľom zaočkovať čo najviac školákov. Očkovaciu stratégiu zameranú na študentov gymnázií a stredných škôl predstavili v stredu minister školstva Jean-Michel Blanquer a minister zdravotníctva Olivier Véran. Informovala o tom agentúra DPA.



Všetky deti vo veku od 12 rokov by mali dostať ponuku na očkovanie najneskôr do začiatku školského roka. Očkovaciu kampaň chcú úrady zintenzívniť najmä v regiónoch s nízkou zaočkovanosťou.



Francúzska vláda plánuje, že do škôl budú chodiť mobilné očkovacie tímy. V pláne je aj používanie takzvaných očkovacích autobusov. Okrem toho úrady rátajú aj s možnosťou, že študenti budú chodiť priamo do očkovacích centier.



Očkovanie je dobrovoľné a študenti mladší ako 16 rokov budú potrebovať súhlas rodiča. Ponuku na očkovanie môžu v rámci kampane využiť aj zamestnanci škôl, ktorí doteraz neboli zaočkovaní.



Podľa údajov francúzskeho ministerstva zdravotníctva bolo v krajine galského kohúta zaočkovaných prvou dávkou už 57 percent osôb vo veku 12 - 17 rokov. Plne zaočkovaných je doteraz 33 percent mladistvých.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že vo Francúzsku je už teraz zaočkovaných viac detí a mladistvých ako v Nemecku. Zo štatistík zverejnených v stredu nemeckými úradmi vyplýva, že prvú dávku vakcíny dostalo 28,5 percenta Nemcov vo vekovej kategórii 12 - 17 rokov. Úplne zaočkovaných je 18,6 percenta nemeckých školákov.