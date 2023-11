Francúzska vláda po zabití tínedžera vyzýva na pokoj

Crépol 27. novembra (TASR) - Francúzska vláda vyzvala v pondelok na pokoj po násilných demonštráciách krajnej pravice, ktoré vyvolalo nedávne zabitie mladistvého chlapca na dedinskej tanečnej zábave. Informovala o tom agentúra AFP.



Smrť 16-ročného chlapca, ktorého identifikovali iba menom Thomas, vykreslila krajná pravica ako symbol čoraz neistejších podmienok vo francúzskej spoločnosti. K tragickej udalosti došlo v polovici novembra v obci Crépol na juhovýchode Francúzska.



Hovorca centristickej vlády francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Olivier Veran odcestoval do Crépolu, v rámci snáh o zmiernenie napätia. Smrť Thomasa pritom označil za "tragédiu".



"Je úlohou súdnictva, aby učinilo zadosť spravodlivosti. Nie je to na francúzskej verejnosti," upozornil a zároveň pripustil, že v prípade smrti tínedžera nešlo zrejme len o "obyčajnú bitku na dedinskej tancovačke".



Podľa údajov polície odcestovalo v sobotu do neďalekého mesta Romans-sur-Isere zhruba 100 pravicových extrémistov. Snažili sa podľa polície vyvolať bitku s mladými ľuďmi zo štvrte La Monnaie, kde podľa podozrení žijú páchatelia vraždy z 19. novembra.



Ďalšie krajne pravicové zhromaždenie v meste Romans polícia rozohnala v nedeľu.



V spojitosti s prípadom sa vo väzbe od piatku nachádza dovedna 24 ľudí, píše AFP. Deväť podozrivých zo spojitosti s násilím z 19. novembra v Crépole začali počas uplynulého víkendu vyšetrovať pre viaceré zločiny vrátane vraždy a pokusu o vraždu.



Bitka pravdepodobne vypukla pred budovou, kde sa tanečná zábava odohrávala. Skupina podozrivých pritom na miesto prišla autom. Konzervatívni a krajne pravicoví politici poukázali na to, že ide o dôkaz rastúceho nebezpečenstva zo strany migrantov a príslušníkov menšín, hoci podrobnosti incidentu zostávajú nejasné, pripomína AFP.



Zranenia utrpelo ďalších deväť ľudí, z toho štyria vážneho charakteru.