Vládne weby vo Francúzsku zasiahol rozsiahly kybernetický útok

Paríž 11. marca (TASR) – Webové stránky niekoľkých francúzskych vládnych inštitúcií zasiahli intenzívne kybernetické útoky, no podarilo sa ich zvládnuť. V pondelok to vyhlásil úrad francúzskeho premiéra, TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Útoky sa odohrali iba niekoľko mesiacov pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu a júlovými olympijskými hrami v Paríži. Poradca francúzskeho premiéra pre oblasť obrany minulý týždeň varoval, že obe udalosti môžu predstavovať "významné ciele".



Úrad francúzskeho premiéra Gabriela Attala uviedol, že cieľom boli mnohé ministerstvá, počas útokov boli použité známe technické prostriedky, no ich intenzita bola dosiaľ nevídaná.



Nasadení špecialisti vo väčšine prípadov zredukovali následky útokov a obnovili prístup k webovým lokalitám, vyhlásila kancelária premiéra.



Nemenovaný zdroj pre AFP uviedol, že útoky nemožno bezprostredne pripísať Rusku. Prostredníctvom sociálnej siete Telegram sa k nim prihlásilo niekoľko hackerských skupín, medzi inými aj Anonymous Sudan (AS). Skupina tvrdí, že vládne weby zahltila distribuovaným útokom odmietnutia služby (DDoS) a tým ich znefunkčnila. Pri takomto útoku obrovské množstvo požiadaviek cez tzv. botnety preťaží webové stránky, či dokonca celé siete a vyradí ich z činnosti.



AS v minulom roku útočila aj na weby v krajinách ako Švédsko, Dánsko a Izrael. Francúzsky spravodajský web Numerama zameraný na technológie uvádza, že presná motivácia AS nie je známa. V minulosti však útočila na nepriateľov, ktorých označila Moskva.