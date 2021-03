Vo viacerých francúzskych regiónoch zavádzajú mesačný lockdown

Paríž 19. marca (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok oznámil opätovné zavedenie celoplošných karanténnych opatrení pre metropolu Paríž a viacero ďalších regiónov v snahe znížiť mieru nákazy koronavírusom. Pravidlá tzv. lockdownu, ktorý bude trvať mesiac, by však podľa premiéra tentoraz nemali byť až tak striktné, priblížila agentúra AFP.



Dôvodom zavedenia týchto opatrení je podľa Castexa narastajúci počet prípadov nákazy v daných oblastiach, do ktorých okrem Paríža a jeho okolia vláda zaradila aj región Hauts-de-France a departement Eure na severe Francúzska, juhofrancúzsky Alpes-Maritimes a departement Seine-Maritime. Len v Parížskom regióne sa podľa premiéra v súčasnosti na jednotkách intenzívnej starostlivosti nachádza zhruba 1200 pacientov.



Školy zostanú naďalej otvorené a obyvatelia budú môcť vychádzať do 10 kilometrov od miesta svojho bydliska za účelom športu, priblížil predseda vlády. Ostatný pohyb na verejnosti bude však obmedzený a obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar budú musieť zatvoriť. Obyvatelia budú môcť vycestovať do iných regiónov len z neodkladných pracovných dôvodov.



"Osvojujeme si tretí spôsob - spôsob, ktorý by nám mal umožniť spomaliť (pandémiu koronavírusu) bez toho, aby sme ľudí zamykali" vo svojich príbytkoch, vyjadril sa Castex pred novinármi.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zaviedol prvý celoštátny lockdown - jeden z najprísnejších na svete - vlani v marci a druhý koncom októbra, pripomína AFP.