Vodič autobusu nevpustil ľudí bez rúšok, po útoku je mozgovo mŕtvy

Bayonne 6. júla (TASR) - Vodiča autobusu v juhozápadnom Francúzsku vyhlásili v pondelok za mozgovo mŕtveho po tom, čo naňho v nedeľu večer zaútočila skupina ľudí, ktorých odmietol pustiť do vozidla, lebo nemali na tvári rúško požadované počas pandémie nového druhu koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Policajný zdroj vo francúzskom meste Bayonne, neďaleko luxusného letoviska Biarritz na francúzskom pobreží Atlantického oceánu, povedal, že jedna osoba sa nachádza vo väzbe a po ďalších podozrivých pátrajú.



Osoby sa pokúšali nastúpiť v nedeľu večer do autobusu bez cestovných lístkov či rúšok, ktoré sú vo verejnej doprave po celom Francúzsku povinné.



Keď sa vodič - päťdesiatnik snažil osobám zabrániť vo vstupe do autobusu, pri útoku do opakovanie udreli, čoho následkom bolo uňho vážne poranenie hlavy.



Keď napadnutého vodiča priviezli do nemocnice, bol v bezvedomí a lekári ho v pondelok vyhlásili za mozgovo mŕtveho, spresnil policajný zdroj.



Regionálna autobusová doprava bola v pondelok narušená, keďže viacero kolegov vodiča odmietlo na protest proti surovému útoku nastúpiť do práce.