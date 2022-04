Volebná účasť vo francúzskych prezidentských voľbách je zatial 26 %

Paríž 24. apríla (TASR) - Účasť na druhom kole prezidentských volieb vo Francúzsku dosiahla v nedeľu k 12.00 h 26,41 percenta, vyplýva z informácií ministerstva vnútra. Je to o dva percentuálne body menej ako priebežná volebná účasť v minulých voľbách v roku 2017.



V druhom kole súboja o Elyzejský palác súperia súčasný centristický prezident Emmanuel Macron a pravičiarka Marine Le Penová. Tá už volila okolo 11.30 v meste Hénin-Beaumont, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Odvolené má aj ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, ktorý skončil v prvom kole tesne tretí. Pred médiami podľa denníka Le Monde neskrýval sklamanie. "Radšej by som dnes ráno robil niečo iné," vyjadril sa.



Emmanuel Macron, ktorý je podľa posledných medializovaných prieskumov publikovaných pred moratóriom favoritom druhého kola, zatiaľ ešte hlasovať nebol.



Volebné miestnosti sú otvorené do 19.00 h, vo väčších mestách až do ôsmej hodiny večer. Potom sa moratórium skončí a miestne média budú môcť publikovať prvé exit polly.



Oficiálne výsledky sa očakávajú v nedeľu neskoro večer.