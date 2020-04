Francúzsko vyčlenilo 20 miliárd eur na kapitálové injekcie pre firmy

Paríž 10. apríla (TASR) - Francúzska vláda vyčlenila 20 miliárd eur na kapitálové injekcie pre veľké firmy, ktoré zápasia s tzv. koronakrízou. Oznámil to v piatok minister financií Bruno Le Maire.



Le Maire opakovane sľúbil pomoc popredným francúzskym korporáciám pri prekonávaní dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Uviedol, že v prípade potreby je štát pripravený prevziať v nich podiel a dokonca, ak to bude nevyhnutné, aj znárodniť ohrozené firmy.



"Rozhodli sme sa vložiť 20 miliárd eur do špeciálneho fondu na podporu kapitálu spoločností, ktoré to potrebujú, či už sú verejné alebo súkromné," uviedol Le Maire pre rozhlasovú stanicu Europe 1.



Tieto finančné prostriedky sú súčasťou balíka krízových opatrení, ktorý sa podľa štvrtkového (9. 4.) vyhlásenia ministra viac ako zdvojnásobil na 100 miliárd eur. Na budúcu stredu (15. 4.) o ňom bude hlasovať parlament.



Na prvom mieste v zozname veľkých spoločností, ktoré môžu potrebovať štátne prostriedky, je letecká spoločnosť Air France-KLM. Tá vo štvrtok uviedla, že od francúzskeho aj holandského štátu očakáva, že jej poskytnú finančnú injekciu na udržanie likvidity. Francúzsko-holandské aerolínie totiž predpokladajú, že v 3. kvartáli im bude chýbať potrebná hotovosť aj napriek tomu, že radikálne zredukovali svoje výdavky.



"Pokiaľ ide o spoločnosť Air France, sme pripravení, keď príde čas, a bude to bezpochyby čoskoro, podporiť ju a zabezpečiť, aby sa tento šampión francúzskeho leteckého priemyslu rýchlo zotavil," uviedol Le Maire.



Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, spoločnosť Air France-KLM rokuje s bankami o pôžičkách garantovaných francúzskou a holandskou vládou vo výške až 6 miliárd eur.



Medzitým sa ďalšie firmy, ktoré museli pre blokády spojené s pandémiou zastaviť svoje aktivity, snažia skôr čerpať bankové úvery, než žiadať štát o nový kapitál.



Predseda predstavenstva Renaultu Jean-Dominique Senard v piatok povedal, že automobilka, v ktorej má francúzsky štát 15-percentný podiel, by sa mohla pokúsiť získať od bánk pôžičky v hodnote 4 - 5 miliárd eur.