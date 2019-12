Francúzsko vydá Argentíne bývalého dôstojníka tamojšej junty

Paríž 15. decembra (TASR) - Francúzska vláda v nedeľu večer deportuje do Argentíny bývalého argentínskeho policajta Maria Sandovala, ktorý je podozrivý z účasti na masakrách počas vojenskej diktatúry v rokoch 1976-1983. Informovala o tom agentúra AFP.



Sandoval bude v Argentíne čeliť súdnemu vyšetrovaniu v súvislosti s mučením a zmiznutím študenta architektúry Hernána Abriatu, ku ktorému došlo v roku 1976, a so zločinmi proti ľudskosti.



Abriata bol väznený vo vysokej vojenskej škole ESMA v Buenos Aires, ktorú junta pred 40 rokmi využívala ako tajné väzenie, kde mučila svojich politických oponentov. Väzením prešlo viac ako 5000 ľudí, ktorí následne zmizli - veľmi často sa stávalo, že ich príslušníci polície a armády z lietadiel zhadzovali do vôd rieky Rio de la Plata alebo do Atlantického oceánu. Tento spôsob vrážd prakticky vylučoval, že sa telá obetí režimu niekedy nájdu.



Bývalého policajta zadržali v stredu v jeho dome v mestečku Nogent-sur-Marne pri Paríži, čím sa skončil osem rokov trvajúci zápas o jeho vydanie.



Európsky súd pre ľudské práva sa v piatok odmietol zaoberať jeho žiadosťou o pozastavenie procedúry jeho deportácie do Argentíny.



Sandoval žil vo Francúzsku od roku 1985. Argentínska justícia tohto 66-ročného muža podozrieva zo spoluúčasti na viac ako 500 prípadoch vrážd, mučenia a obmedzovania slobody počas vojenskej diktatúry, ktorá v Argentíne vládla v rokoch 1976-83.



Mario Sandoval v roku 1997 získal francúzske občianstvo, čo však jeho vydaniu do Argentíny nebráni, keďže v čase spáchania činov, z ktorých je podozrivý, ešte občanom Francúzska nebol, dodala AFP.



V čase, keď v Argentíne vládla vojenská junta, zmizlo alebo zomrelo viac než 11.000 ľudí. Mizli najmä ľavicoví aktivisti, vrátane odborárov, novinárov či študentov. Ide o ľudí, ktorí v 70. rokoch oponovali vojenskej junte, ktorej velil generál Jorge Rafael Videla.