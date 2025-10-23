< sekcia Zahraničie
Francúzsko vydalo tretí zatykač na sýrskeho exprezidenta Asada
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov minulý týždeň potvrdil, že Asad stále žije v Moskve, píše AFP.
Autor TASR
Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzski sudcovia vydali v lete 2025 nový zatykač na zvrhnutého sýrskeho prezidenta Bašára Asada v súvislosti so smrtiacimi chemickými útokmi z roku 2013, uviedol vo štvrtok súdny zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzsko vydalo celkovo tri samostatné zatykače na sýrskeho exprezidenta, ktorý bol v decembri 2024 zvrhnutý po viac ako 14 rokoch ničivej občianskej vojny a utiekol do Ruska.
Vyšetrovatelia vo Francúzsku skúmajú od roku 2021 podozrenia z chemických útokov sýrskej vlády na mestá Adra, Dúmá a Ghúta v auguste 2013. Pri prvom útoku na Adru a Dúmu utrpelo zranenia približne 450 ľudí, zatiaľ čo podľa amerických spravodajských služieb v Ghúte nervovo paralytický plyn sarin zabil viac ako 1000 ľudí.
Sudcovia vydali na Asada zatykač v roku 2023, no najvyšší súd ho zrušil, pretože v tom čase mal ešte prezidentskú imunitu. Nový zatykač nahrádza predchádzajúci a obviňuje bývalého sýrskeho prezidenta z podieľania sa na zločinoch proti ľudskosti a vojnových zločinoch v prípade chemického útoku.
Súd vydal ďalší zatykač v januári 2025 pre podozrenie zo spoluúčasti na vojnových zločinoch pri bombardovaní mesta Dará v roku 2017, pri ktorom zahynul Sýrčan francúzskeho pôvodu. V auguste vydal ďalší zatykač v súvislosti s bombardovaním tlačového centra na území kontrolovanom povstalcami v roku 2012, pri ktorom zahynuli dvaja novinári.
