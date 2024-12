Francúzsko vyhlásilo na Mayotte stav výnimočnej prírodnej katastrofy

Paríž 19. decembra (TASR) - Francúzsko vyhlásilo na svojom súostroví Mayotte stav výnimočnej prírodnej katastrofy. Úradom to umožní rýchlejšie a účinnejšie zvládnuť devastáciu ostrova, ktorú cez uplynulý víkend spôsobil cyklón Chido. S odvolaním sa na vyhlásenie ministra pre zámorské územia Francoisa-Noela Buffeta o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP. Buffet spresnil, že toto opatrenie bolo na zámorskom území aktivované vôbec po prvýkrát, píše TASR.



Francúzsky premiér François Bayrou v liste francúzskym orgánom, ktoré boli pozvané na štvrtok na úrad vlády, označil devastáciu Mayotte za "pravdepodobne najvážnejšiu prírodnú katastrofu v histórii Francúzska za niekoľko storočí".



Podľa novej predbežnej správy, ktorú v stredu vypracovalo ministerstvo vnútra, je nateraz nahlásených 31 obetí. Toto číslo však podľa miestnych úradov nekorešponduje s počtom ľudí, ktorí pred cyklónom žili v chatrčiach v slumoch a existuje riziko, že zahynuli. Policajný prefekt súostrovia aj preto požiadal o vytvorenie misie na vyhľadávanie mŕtvych.



Po prechode cyklónu, ktorý toto súostrovie v Indickom oceáne zdevastoval v sobotu, utrpelo vážne zranenia 45 ľudí. V nemocniciach je i 1373 zranených, ktorých stav lekári označujú za stredne ťažký.



Škody na súostroví po prechode cyklónu sú podľa ministerstva vnútra veľké. Letisko stále nemôže vybavovať komerčné lety. Funguje 40-45 percent zdravotníckych zariadení. Nepoužiteľných je momentálne 40 percent škôl. Postupne sa spriechodňujú cesty, obnovuje sa dodávka elektriny i telefonické spojenie. Pracuje sa aj na obnove dodávok vody.



Vo štvrtok na súostrovie zavíta prezident Emmanuel Macron. Jeho lietadlo tam prepraví aj "štyri tony potravinového a zdravotného nákladu", ako i členov záchranných zložiek, ktorí na Mayotte zostanú.



Macron po prílete na Mayotte vykoná leteckú rekognoskáciu oblasti zasiahnutej prírodnou katastrofou. Následne zavíta do nemocnice a potom aj do jednej zo zničených štvrtí. V pláne má aj stretnutie s miestnymi poslancami.