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Francúzsko vyhostí iránskych diplomatov v reakcii na krok Teheránu

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Na snímke francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Foto: TASR/AP

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že informovalo Francúzsko, že dvom francúzskym diplomatom nebude povolený návrat do Iránu.

Autor TASR
Paríž 18. augusta (TASR) - Paríž vyhostí dvoch iránskych diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku v reakcii na rozhodnutie Iránu nepovoliť návrat dvom francúzskym diplomatom na veľvyslanectvo v Teheráne, uviedol v utorok minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dvaja iránski diplomati vo Francúzsku budú v najbližších dňoch vyhostení,“ napísal Barrot v príspevku na platforme X s tým, že tento krok je dôsledkom „neprípustného“ zaobchádzania s francúzskymi diplomatmi, ktorých v júli v Teheráne krátko zadržali na základe obvinení zo „zasahovania“.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že informovalo Francúzsko, že dvom francúzskym diplomatom nebude povolený návrat do Iránu.

Barrot 20. júla uviedol, že dvoch francúzskych diplomatov v Iráne zastrašovali tamojšie bezpečnostné zložky a jedného z nich fyzicky napadli. Iránske úrady podľa Barrota pracovníkov francúzskeho veľvyslanectva bezdôvodne na niekoľko hodín zadržali a vypočúvali, kým sa mohli vrátiť na ambasádu.

„Práve preto, že Francúzsko stojí bok po boku s iránskym ľudom a podporuje jeho umelcov, vedcov a výskumníkov, boli dvaja francúzski diplomati 19. júla hanebne a úmyselne napadnutí,“ povedal Barrot v utorok.

Irán francúzsku verziu udalostí odmieta. Teherán uviedol, že diplomati boli len krátko vypočúvaní a že „pod zámienkou spolupráce s občianskou spoločnosťou zasahovali do vnútorných záležitostí Iránu“.
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