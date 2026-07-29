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Francúzsko vyhosťuje ruskú novinárku
Francúzske ministerstvo vnútra prijalo toto rozhodnutie po sérii obvinení, že Fiodorovová šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.
Autor TASR
Paríž 29. júla (TASR) – Bývalej riaditeľke ruskej štátnej televíznej stanice RT France Xeniji Fiodorovovej v stredu doručili rozhodnutie o vyhostení z Francúzska, informovali agentúra AFP a denník Libération.
Francúzske ministerstvo vnútra prijalo toto rozhodnutie po sérii obvinení, že Fiodorovová šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.
Ministerstvo v rozhodnutí ozrejmilo, že Fiodorovovej „konanie poškodzuje základné záujmy štátu“ a že jej prítomnosť na území Francúzska „z tohto dôvodu predstavuje mimoriadne závažnú a aktuálnu hrozbu pre verejný poriadok“.
Podľa ministerstva vnútra sa Fiodorovová šírením svojich naratívov ako komentátorka viacerých rozhlasových staníc a televízií patriacich do okruhu podnikateľa Vincenta Bollorého „zaradila medzi sprostredkovateľov dezinformačných kampaní riadených ruskými úradmi“ s cieľom „destabilizovať verejný poriadok“ vo Francúzsku.
Fiodorovová v minulosti pôsobila ako novinárka ruskej štátnej televízie RT a viedla francúzsku pobočku RT France, ktorá v roku 2023 ukončila činnosť v dôsledku sankcií EÚ - rok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu.
Fiodoroovvá však vo Francúzsku zostala a získala pozíciu komentátorky v médiách patriacich do skupiny konzervatívneho miliardára Bollorého. Pravidelne sa objavuje vo vysielaní televízie CNews, rozhlasovej stanice Europe 1 a píše komentáre pre nedeľník Le Journal du Dimanche, pričom podľa kritikov šíri postoje Kremľa k vojne na Ukrajine a k Západu.
Odborníci na dezinformácie upozornili na vplyv Fiodorovovej v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.
Francúzske ministerstvo vnútra prijalo toto rozhodnutie po sérii obvinení, že Fiodorovová šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.
Ministerstvo v rozhodnutí ozrejmilo, že Fiodorovovej „konanie poškodzuje základné záujmy štátu“ a že jej prítomnosť na území Francúzska „z tohto dôvodu predstavuje mimoriadne závažnú a aktuálnu hrozbu pre verejný poriadok“.
Podľa ministerstva vnútra sa Fiodorovová šírením svojich naratívov ako komentátorka viacerých rozhlasových staníc a televízií patriacich do okruhu podnikateľa Vincenta Bollorého „zaradila medzi sprostredkovateľov dezinformačných kampaní riadených ruskými úradmi“ s cieľom „destabilizovať verejný poriadok“ vo Francúzsku.
Fiodorovová v minulosti pôsobila ako novinárka ruskej štátnej televízie RT a viedla francúzsku pobočku RT France, ktorá v roku 2023 ukončila činnosť v dôsledku sankcií EÚ - rok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu.
Fiodoroovvá však vo Francúzsku zostala a získala pozíciu komentátorky v médiách patriacich do skupiny konzervatívneho miliardára Bollorého. Pravidelne sa objavuje vo vysielaní televízie CNews, rozhlasovej stanice Europe 1 a píše komentáre pre nedeľník Le Journal du Dimanche, pričom podľa kritikov šíri postoje Kremľa k vojne na Ukrajine a k Západu.
Odborníci na dezinformácie upozornili na vplyv Fiodorovovej v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.