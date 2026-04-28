Francúzsko vyšetruje aktivovanie webu pre dospelých
Úrady uvádzajú, že portál Coco bol spájaný s viacerými trestnými činmi vrátane sexuálneho zneužívania detí, znásilnení a vrážd.
Autor TASR
Paríž 28. apríla (TASR) - Úrady vo Francúzsku začali vyšetrovať opätovné spustenie internetovej platformy, ktorú využíval sexuálny delikvent Dominique Pelicot na nábor desiatok cudzích mužov na znásilňovanie jeho silne sedatovanej manželky. S odvolaním sa na prokuratúru o tom v utorok informovala agentúra AFP.
Úrady uvádzajú, že portál Coco bol spájaný s viacerými trestnými činmi vrátane sexuálneho zneužívania detí, znásilnení a vrážd. Webová stránka, ktorá bola registrovaná v zahraničí, bola v júni 2024 zablokovaná.
Podľa prokuratúry v Paríži platforma s týmto obsahom teraz funguje pod názvom Cocoland a používa motív kokosu. Táto stránka bola opäť dostupná aj v utorok.
Francúzska komisárka pre práva detí Sarah El Hairyová upozornila na problém v polovici apríla. „Opätovné spustenie stránky Coco je fackou nášmu záväzku chrániť deti,“ uviedla pre rádio RMC.
Podľa nej takéto platformy „využívajú všetky medzery v zákone, vyhľadávajú obete a tými obeťami sú deti“. Dodala, že úrady ich budú „sledovať a neustále stíhať“.
Pred opätovným spustením tejto platformy bolo vyšetrovanie prípadu Coco už v pokročilej fáze.
Zakladateľ a správca tejto stránky Isaac Steidl bol v januári 2025 obvinený zo spolčenia v drogovej trestnej činnosti, držby a šírenia detskej pornografie, korumpovania maloletých prostredníctvom internetu a zločineckého sprisahania. Vinu odmieta. Jeho právnik uviedol, že so súčasnou verziou webu nemá Steidl nič spoločné.
Táto platforma bola spojená s viacerými trestnými kauzami vrátane známeho procesu s Dominiquom Pelicotom, ktorý dostal trest 20 rokov väzenia za to, že v rokoch 2011–20 omamoval svoju manželku Gisele liekmi a verboval desiatky cudzích mužov, aby ju znásilňovali. Kontakt s potenciálnymi útočníkmi udržiaval prostredníctvom četovacej miestnosti s názvom „A son insu“ („Bez jeho/jej vedomia“).
