Francúzsko vyšetruje ďalší prípad neodôvodneného policajného násilia

Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin vo štvrtok nariadil stiahnuť zo služby štyroch policajtov, ktorí sú podozriví, že minulý týždeň v Paríži bez vážneho dôvodu zaútočili na hudobného producenta tmavej pleti, uviedla agentúra AP.



Videozáznam útoku, ktorý sa odohral minulú sobotu v 17. parížskom obvode, vo štvrtok zverejnila stránka Loopsider.



Neskôr sa na verejnosť dostali aj videozáznamy z bezpečnostných kamier z producentovho hudobného štúdia Black Gold Studios a videonahrávky od susedov z domov v ulici, ktoré zachytávajú, ako traja policajti nasledujú producenta menom Michel do hudobného štúdia, kde ho "bez zjavnej príčiny" opakovane bijú - rukami i obuškom, pričom najviac úderov mu zasadili do tváre a hlavy.



Producentovi prišli na pomoc mladí hudobníci, ktorí boli v štúdiu v podzemí. Spoločne sa im podarilo policajtov dostať zo štúdia na ulicu.



Následne však policajtom prišli na pomoc privolané posily. Spoločne vyrazili dvere do objektu a do štúdia hodili slzotvorný granát. Michel potom na ich výzvu vyšiel na ulici, kde ho policajti opäť napadli, podobne ako aj mladých hudobníkov zo štúdia.



Právnička producenta uviedla, že ak by neexistovali tieto videozáznamy dokazujúce, že jej klient bol terčom, a nie páchateľom útoku, "bol by zrejme vo väzení".



Vo vyšetrovacej väzbe Michel strávil aj tak 48 hodín. Následne ho prehliadok lekár, ktorý konštatoval, že rozsah zranení, ktoré pri útoku utrpel, si vyžadujú šesť dní práceneschopnosti.



Podľa francúzskeho denníka Le Parisien, ktorý sa odvoláva na písomnú výpoveď policajtov, ich pozornosť vzbudila skutočnosť, že Michel pri vystupovaní z auta pred svojím hudobným štúdiom nemal na tvári rúško, ktorého nosenie je v Paríži vonku povinné pre pandémiu koronavírusu.



Policajti okrem toho uviedli, že Michel pôsobil "nervóznym" dojmom a šiel z neho "silný závan drog". Údajne sa k nim "nebezpečne" približoval.



Michelova právnička však dodala, že jej "klient sa nikdy nedopustil násilia voči policajným príslušníkom (...) dokonca sa ani nebránil".



Prípad prešetruje okrem policajnej inšpekcie aj parížska prokuratúra. Tá vo štvrtok informovala, že obvinenia voči Michelovi stiahla, ale - naopak - začala vyšetrovanie vo veci "násilných činov, ktorých sa dopustili predstavitelia policajných orgánov", a ich "krivej výpovede".



Incident sa odohral v čase, keď dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov. Kritici návrhu tohto zákona varujú, že navrhované opatrenia môžu ohroziť slobodu tlače, právo verejnosti na informácie a podkopať úsilie zamerané na potlačenie neprimeraného policajného násilia.