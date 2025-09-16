< sekcia Zahraničie
Francúzsko vyšetruje ministerku kultúry pre majetkové priznanie
V apríli francúzsky denník Libération informoval, že politička pri nástupe do ministerskej funkcie nepriznala šperky a hodinky v hodnote 420.000 eur.
Autor TASR
Pariž 16. septembra (TASR) - Francúzska prokuratúra začala viesť vyšetrovanie voči odchádzajúcej ministerke kultúry Rachide Datiovej pre podozrenie, že vo svojom majetkovom priznaní neuviedla vlastníctvo luxusných šperkov a hodiniek, uviedli v utorok úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Datiová (59), ktorá na budúci rok plánuje kandidovať v komunálnych voľbách za primátorku Paríža obvinenia odmietla. „Nikdy som nebola uznaná za vinnú z akéhokoľvek porušenia povinnosti nahlásiť majetok. Takže tomu tak nebude ani dnes,“ povedala v máji. Dodala, že má v úmysle podať vlastnú sťažnosť za ohováranie.
S odvolaním sa na Datiovej majetkové priznanie z roku 2024 denník Liberation uviedol, že politička prihlásila majetok v hodnote približne 5,6 milióna eur v podobe nehnuteľností, úspor a životného poistenia. Šperky však spomenuté neboli.
Agentúra AFP uviedla, že Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnej funkcii (HATVP) môže podniknúť právne kroky, ak zistí podvodný úmysel alebo závažné opomenutie v majetkovom priznaní.
V samostatnom prípade bude Datiová súdená za korupciu a zneužitie právomocí. V roku 2019 bola vyšetrovaná pre podozrenie, že lobovala za automobilovú skupinu Renault-Nissan, keď bola členkou Európskeho parlamentu. Aj v tomto prípade obvinenia odmietla.
