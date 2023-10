Francúzsko vyšetruje podozrenie z otravy ruskej novinárky

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzska prokuratúra vo štvrtok začala vyšetrovanie pre podozrenie z otravy exilovej ruskej novinárky Mariny Ovsiannikovovej vo Francúzsku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Novinárka po vlaňajšej invázii Ruska na Ukrajinu narušila večerné vysielanie v ruskej štátnej televízii a v súčasnosti žije vo Francúzsku. Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu pocítila nevoľnosť, keď otvorila dvere na svojom byte v centre Paríža a zbadala prášok. Vyšetrovateľom povedala, že ju otrávili Rusi, a tak odobrali vzorky v jej dome. Ďalší zdroj dodal, že "v tomto štádiu" žiadna stopa nepoukazuje na otravu.



Generálny tajomník organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži, Christophe Deloire, napísal na sociálnej sieti X (predtým Twitter), že novinárke prišlo nevoľno na ulici skoro ráno a odvtedy jej pomáha tím RSF.



Ovsiannikovová v marci 2022 vtrhla do televízneho štúdia počas večerných správ a na plagáte mala napísané "Zastavte vojnu" a "Tu vám klamú".



Novinárku v neprítomnosti odsúdil súd v Moskve 4. októbra na osem a pol roka väzenia za šírenie dezinformácií o ruskej armáde. Išlo o jej iný protest z vlaňajšieho júla, keď na brehu rieky Moskva oproti Kremľu na plagáte označila prezidenta Vladimira Putina za vraha a jeho vojakov za fašistov. Vlani ušla z domáceho väzenia v Rusku spolu so svojou 11-ročnou dcérou.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 ruské úrady tvrdo trestajú každého, kto vystupuje proti vojen na Ukrajine.