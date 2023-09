Francúzsko vyšetruje úmrtia robotníkov v Champagne počas vlny horúčav

Lille 15. septembra (TASR) - Francúzske úrady vyšetrujú smrť štyroch robotníkov zbierajúcich hrozno v regióne Champagne. Podľa miestnych obyvateľov utrpeli úpal počas vlny horúčav, ktoré oblasť zasiahli v lete, informuje TASR na základe štvrtkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Prokuratúra v mestách Reims a Chalons-en-Champagne na severozápade Francúzska oznámila, že v uplynulých dňoch zomreli dvaja muži počas zberu. Jedna žena zomrela doma niekoľko dní po tom, ako jej počas práce vo vinohrade prišlo nevoľno, a ďalšia osoba zomrela po páde z traktora, hoci nemala viditeľné zranenia.



Ani jedno z úmrtí nepovažujú úrady za podozrivé a v žiadnom z prípadov nenariadili pitvu, vyplýva z vyjadrenia prokuratúry. Jej predstavitelia odmietli komentovať prípadné spojenie úmrtí s vysokými teplotami, ktoré v regióne koncom minulého týždňa dosahovali 34 stupňov Celzia.



Každoročne sa na dvojtýždňovom vinobraní podieľa približne 120.000 brigádnikov a je takmer isté, že sa niektorí z nich zrania, domnieva sa Maxime Toubart, predseda združenia pestovateľov vína v Champagne. Podľa neho ročne zomrú v dôsledku aneuryzmy alebo zlyhania srdca približne dvaja ľudia.



Toubart však doplnil, že do zberu úrody sa často zapájajú aj ľudia, ktorí nie sú pripravení na takú namáhavú fyzickú prácu, akou je vinobranie.



"Prichádza k nám čoraz viac ľudí, ktorí na to nie sú fyzicky pripravení. Niektorí ľudia neraňajkujú, počas práce dostatočne nepijú vodu, užívajú lieky, prípadne pracujú vyzlečení do pol pása," dodáva Toubart.



Viac ako 16.000 pestovateľov viniča dorába hrozno na výrobu šampanského vína na približne 34 hektároch vinohradov. Ročne vyprodukujú viac ako 300 miliónov fliaš tohto obľúbeného nápoja. Hlavným vývozným trhom sú Spojené štáty, za ktorými nasledujú Británia, Japonsko a Nemecko.