Francúzsko vyšetruje úmrtie fotoreportéra, na Ukrajine ho zabil dron
Autor TASR
Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzska prokuratúra v nedeľu oznámila, že začala s vyšetrovaním „vojnových zločinov“ po tom, čo v piatok pri útoku dronom v regióne Donbas na východe Ukrajiny prišiel o život francúzsky fotoreportér Antoni Lallican. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinská armáda obvinili z tohto útoku Rusko. Pri útoku utrpel zranenia aj ukrajinský novinár Heorhij Ivančenko. Ukrajinské úrady uviedli, že obaja reportéri sa nachádzali v blízkosti oblasti Družkivka približne 20 kilometrov od frontovej línie v Doneckej oblasti. Obaja mali na sebe počas útoku ochranné vesty označené nápisom „PRESS“ a osobné ochranné prostriedky.
Francúzska protiteroristická jednotka PNAT uviedla, že vyšetrovanie bolo zverené Ústrednému úradu pre boj proti zločinom proti ľudskosti a zločinom z nenávisti.
Lallican mal 37 rokov a bol oceňovaným fotoreportérom, ktorého práca sa objavila v popredných francúzskych a svetových médiách.
Európska federácia novinárov v piatok vo vyhlásení uviedla, že ide o prvý prípad, keď bol novinár na Ukrajine zabitý dronom. Od začiatku tejto už viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny na Ukrajine zahynulo najmenej 17 novinárov, tvrdia Európska a Medzinárodná federácia novinárov. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) tvrdí, že počas tejto vojny zahynulo až 22 novinárov.
