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Francúzsko vyšetruje zločiny, ktorých sa údajne dopustil Izrael
Izrael zajal 18. mája v medzinárodných vodách viac ako 430 aktivistov z rôznych krajín pri pokuse prelomiť blokádu palestínskeho územia a dopraviť tam humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Paríž 5. júna (TASR) - Francúzsko spustilo vyšetrovanie „vojnových zločinov“ a „mučenia“, ktorých sa údajne dopustil Izrael na francúzskych aktivistoch z iniciatívy Global Sumud Flotilla, oznámila v piatok prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vyšetrovanie sa začalo na základe žiadosti vlády, uviedla Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT) po tom, čo aktivisti minulý mesiac obvinili izraelské orgány zo zlého zaobchádzania počas ich zadržania.
Izrael zajal 18. mája v medzinárodných vodách viac ako 430 aktivistov z rôznych krajín pri pokuse prelomiť blokádu palestínskeho územia a dopraviť tam humanitárnu pomoc. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir zverejnil video, kde sa vysmieval spútaným zajatcom, za čo si vyslúžil odsúdenie zo strany verejnosti. Francúzsko v reakcii na to zakázalo politikovi vstup do krajiny.
Niekoľko francúzskych aktivistov po návrate do domovskej krajiny 22. mája hovorilo o násilných či ponižujúcich praktikách Izraela. Dvaja z 30 francúzskych dobrovoľníkov, ktorí patrili k flotile, sú podľa médií naďalej hospitalizovaní v Turecku.
Jedna aktivistka uvádzala, že ju vojaci obchytkávali a udierali v tmavom kontajneri. Ďalšia povedala, že musela niekoľko hodín kľačať s čelom opretým o zem, zatiaľ čo dookola hrala izraelská hymna. Izraelská väzenská služba pre AFP uviedla, že obvineniam údajne chýba „faktický základ“.
Vyšetrovanie sa začalo na základe žiadosti vlády, uviedla Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT) po tom, čo aktivisti minulý mesiac obvinili izraelské orgány zo zlého zaobchádzania počas ich zadržania.
Izrael zajal 18. mája v medzinárodných vodách viac ako 430 aktivistov z rôznych krajín pri pokuse prelomiť blokádu palestínskeho územia a dopraviť tam humanitárnu pomoc. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir zverejnil video, kde sa vysmieval spútaným zajatcom, za čo si vyslúžil odsúdenie zo strany verejnosti. Francúzsko v reakcii na to zakázalo politikovi vstup do krajiny.
Niekoľko francúzskych aktivistov po návrate do domovskej krajiny 22. mája hovorilo o násilných či ponižujúcich praktikách Izraela. Dvaja z 30 francúzskych dobrovoľníkov, ktorí patrili k flotile, sú podľa médií naďalej hospitalizovaní v Turecku.
Jedna aktivistka uvádzala, že ju vojaci obchytkávali a udierali v tmavom kontajneri. Ďalšia povedala, že musela niekoľko hodín kľačať s čelom opretým o zem, zatiaľ čo dookola hrala izraelská hymna. Izraelská väzenská služba pre AFP uviedla, že obvineniam údajne chýba „faktický základ“.