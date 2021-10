Francúzsko vyslalo do vesmíru svoju najmodernejšiu družicu

Kourou 24. októbra (TASR) - Francúzsko úspešne vyslalo na obežnú dráhu Zeme svoju najmodernejšiu družicu, ktorá umožní francúzskym ozbrojeným silám komunikovať rýchlo a bezpečne v rámci celého sveta.



Predmetná družica "je navrhnutá tak, aby odolala vojenskej agresii zo zeme i vo vesmíre, ako aj interferencii", povedal v nedeľu pre tlačovú agentúru AFP hovorca francúzskych vzdušných a vesmírnych síl plukovník Stéphane Spet.



Nosná raketa Ariane 5 s vojenskou družicou Syracuse 4A na palube vyštartovala z kozmodrómu pri obci Kourou vo Francúzskej Guyane (juhoamerickom zámorskom departemente Francúzska) v sobotu večer miestneho času.



Misia bola úspešne zavŕšená necelých 39 minút po štarte. Satelit môže sledovať svoje blízke okolie a pohybovať sa tak, aby unikol útoku. Družica je tiež chránená voči elektromagnetickým impulzom, ktoré môžu byť výsledkom jadrového výbuchu.



Paríž vytvoril svoje vesmírne sily v júli 2019 na pozadí obáv, že konkurenčné krajiny výrazne investujú do rozvoja svojich vesmírnych technológií. Táto iniciatíva je vnímaná ako nová vojenská hranica.



Francúzsko v marci spustilo prvé vojenské cvičenie vo vesmíre so zámerom otestovať svoje schopnosti na obranu vlastných družíc. Spojené štáty vlani vyhlásili, že Rusko vykonalo z vesmíru nedeštruktívny test protidružicových zbraní.



Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v marci bez ďalších detailov oznámil, že sa vyskytli ďalšie podobné incidenty.



Investície do francúzskeho vesmírneho programu majú v rozpočtovom období rokov 2019-2025 dosiahnuť 4,3 miliardy eur; ide však o zlomok sumy, ktorú na rovnaké účely vynakladajú USA a Čína.