Francúzsko vyšle do Rumunska niekoľko stoviek vojakov

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzsko plánuje vyslať do Rumunska niekoľko stoviek vojakov, a to v rámci prípadného posilnenia bezpečnosti na východnom krídle NATO. V sobotu to vyhlásila ministerka obrany Florence Parlyová. Francúzsko sa obáva, že Rusko podnikne útok na Ukrajinu, pripomína tlačová agentúra AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno vyhlásil, že Francúzsko je "pripravené pokračovať a v rámci NATO ísť na nové misie... predovšetkým v Rumunsku".



Parlyová pre rozhlasovú stanicu France Inter povedala, že vo štvrtok 27. januára navštívila Rumunsko, kde o tejto záležitosti diskutovala.



Uviedla, že Rumunsko je "zóna vysokého napätia", preto ho treba "zaistiť" a upokojiť.



"Čoskoro budeme mať s členmi NATO stretnutie," povedala a doplnila, že Paríž plánuje poslať do Rumunska "niekoľko stoviek mužov" v rámci "obrannej aliancie".



Kremeľ vyslal na hranice Ukrajiny vyše 100.000 vojakov a ťažkých zbraní, uvádza Západ, ktorý sa obáva, že Kremeľ vpadne na Ukrajinu.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v sobotu oznámil, že 7.-8. februára navštívi Ukrajinu spolu s nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou.



"Ubezpečil som Dmytra Kulebu (ukrajinského ministra zahraničných vecí) o našej plnej podpore a solidarite s Ukrajinou," dodal Le Drian.



Moskva žiada od Západu bezpečnostné záruky širokej škály, napríklad to, že Ukrajine nikdy neumožní vstúpiť do NATO.



Tieto požiadavky boli aj témou intenzívnych vyjednávaní, pričom Západ varoval Moskvu pred ďalekosiahlymi následkami, ak diplomacia zlyhá a Rusko zaútočí.