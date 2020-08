Francúzsko vyšle do východného Stredomoria vojnovú loď a stíhačky

Paríž/Atény 13. augusta (TASR) - Francúzsko vyšle do východného Stredomoria námornú fregatu a dve stíhačky, aby tak dočasne zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť v regióne v súvislosti s rastúcim napätím medzi Gréckom a Tureckom. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na francúzske ministerstvo obrany.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron po stredajšom telefonáte s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom podľa agentúry AP oznámil, že sa rozhodol "dočasne zvýšiť armádnu prítomnosť Francúzska vo východnom Stredomorí v spolupráci s európskymi partnermi vrátane Grécka".



Krok Paríža je reakciou na pondelkové rozhodnutie Turecka vyslať do vôd medzi gréckym ostrovom Kréta a Cyprom výskumné plavidlo sprevádzané vojnovými loďami za účelom prieskumu zásob zemného plynu a ropy.



Grécko tvrdí, že oblasť je súčasťou jeho kontinentálneho šelfu, a vyzvalo Turecko, aby sa z oblasti stiahlo. Zároveň vyslalo do regiónu vlastné námorníctvo. Atény taktiež požiadali EÚ o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú o záležitosti rokovať v piatok o 15.00 stredoeurópskeho času prostredníctvom telekonferencie.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok vyhlásil, že situáciu môže vyriešiť jedine dialóg. Podľa neho Ankara v regióne nevyhľadáva žiadne "dobrodružstvá," píše agentúra Reuters.



Minister zahraničných vecí Grécka Nikos Dendias má o situácii rokovať vo štvrtok v Izraeli a v piatok sa má vo Viedni stretnúť s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom.