Francúzsko vyšle na boj proti džihádistom v Saheli ďalších 600 vojakov

Paríž 2. februára (TASR) - Francúzsko vyšle ďalších 600 vojakov na boj proti extrémistom v africkom regióne Sahel. Počet francúzskych vojakov nasadených v tejto misii sa tak zvýši na 5100, oznámila v nedeľu ministerka obrany Florence Parlyová.



Väčšina z posíl pre misiu Barkhane, zameranej na výcvik a podporu miestnym silám, bude podľa oznámenia umiestnená v troch pohraničných zónach medzi Mali, Burkinou Faso a Nigerom, informuje agentúra AP.



"Ďalšia časť týchto posíl bude zapojená priamo do síl G5 Sahel, aby ich sprevádzala v boji," uviedla ministerka. Dodala, že do týchto spoločných síl čoskoro prispeje ďalším práporom aj Čad.



G5 Sahel je názov organizácie regionálnej spolupráce, zahŕňajúci Mauritániu, Mali, Burkinu Faso, Niger a Čad. Tento región je centrom boja proti džihádistickým skupinám, ku ktorým patrí Islamský štát vo väčšej Sahare (ISIS-GS).



"Tieto posily... by nám mali umožniť zvýšenie tlaku na ISIS-GS... Nenecháme priestor pre tých, ktorí chcú destabilizovať Sahel," uviedla Parlyová.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron a lídri skupiny G5 Sahel avizovali nový plán boja proti džihádistom v západoafrickom regióne 13. januára na summite vo francúzskom meste Pau.



V oblasti Sahelu došlo koncom roka 2019 opäť k prudkému nárastu útokov islamistov, pri ktorých prišli o život desiatky vojakov. Medzi obeťami je aj 13 francúzskych vojakov, ktorí zahynuli v novembri pri zrážke vrtuľníkov v Mali, keď smerovali na misiu proti bunkám IS.



Od roku 2013 prišlo v oblasti Sahelu o život 41 francúzskych vojakov.