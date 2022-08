Francúzsko vytvorilo krízovú pracovnú skupinu pre historické sucho

Paríž 5. augusta (TASR) - Francúzska vláda v piatok oznámila, že aktivovala krízovú pracovnú skupinu na zmiernenie dôsledkov "historického" sucha. Tretia extrémna vlna letných horúčav sucho ešte zhoršila. TASR informuje na základe správy AFP.



Takmer vo všetkých 96 departementoch na francúzskej pevnine sú už obmedzené dodávky vody a 62 departementov má najvyšší stupeň pohotovosti pred suchom. Meteorologická agentúra Météo-France predpovedá na najbližšie týždne len malú úľavu.



"Toto sucho je najhoršie, aké kedy bolo v našej krajine. Situácia by mohla pretrvávať nasledujúce dva týždne alebo sa ešte zhoršiť," uviedol úrad francúzskej premiérky Élisabeth Borneovej vo vyhlásení. Sucho je "katastrofou" pre poľnohospodárov v celej krajine, ako aj pre "naše ekosystémy a biodiverzitu".



Prudký nárast teplôt zvýšil výpar vody z jazier a riek a pokles ich hladiny prišiel práve v období zvýšenej potreby zavlažovania pred jesennou žatvou. Štátna energetická spoločnosť EDF musela znížiť výkon v niekoľkých jadrových elektrárňach, pretože voda z ich chladiarenských veží sa nemôže bezpečne vrátiť do prírodných vodných tokov, uvádza tlačová agentúra AFP.



"Tvárou v tvár tejto historickej situácii sa premiérka rozhodla aktivovať medzirezortnú krízovú pracovnú skupinu a vyzýva všetkých, aby šetrili vodné zdroje," uviedol jej úrad. Zároveň však rastie kritika výnimiek pre golfové ihriská, ktoré môžu pokračovať v zavlažovaní trávnikov aj v rezortoch, kde v súvislosti so suchom platí krízová pohotovosť.



Niekoľko ďalších európskych krajín tiež vydalo varovania pred veľkým suchom, pričom Európska únia tento týždeň vyzvala členské krajiny, aby opätovne využívali vyčistenú mestskú odpadovú vodu pre vyprahnuté farmy.