Francúzsko vyzvalo Irán, aby ďalej neporušoval jadrovú dohodu

Paríž 11. februára (TASR) - Francúzsko vyzvalo vo štvrtok Irán, aby "ďalej nezhoršoval" spor, ktorý táto islamská republika vedie so Západom v súvislosti s jadrovou dohodou z roku 2015. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí takto reagovalo na stredajšie vyhlásenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že Irán začal produkovať kovový urán. Ide o najnovšie porušenie limitov stanovených v jadrovej dohode Teheránu so svetovými mocnosťami, známej aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA).



Francúzsky rezort diplomacie nalieha na Irán, aby "nepodnikol žiadne nové opatrenia, ktoré by ďalej zhoršili situáciu" v spore okolo jadrového programu Teheránu.



Nové porušenie dohody nastalo mesiac po tom, čo Irán oznámil, že zvýšil proces obohacovania uránu na 20 percent, teda na oveľa viac, než je 3,67-percentná úroveň povolená dohodou - ale oveľa menej, než je úroveň potrebná pre výrobu atómovej bomby.



Prezident USA Donald Trump v roku 2018 jednostranne odstúpil od iránskej jadrovej dohody a znovu zaviedol proti Iránu tvrdé ekonomické sankcie. Nasledujúci rok Teherán oznámil, že začne porušovať limity v dohode, týkajúce sa jadrovej aktivity.



Trumpov nástupca Biden pred svojím zvolením tvrdil, že chce dohodu s Iránom oživiť. Avšak od nástupu do funkcie podmieňuje návrat USA k zmluve tým, že Irán musí urobiť prvý krok a začať opäť dodržiavať dohodnuté záväzky. Irán naproti tomu požaduje, aby Washington najskôr zrušil sankcie voči Iránu.