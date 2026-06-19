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Francúzsko vyzvalo Izrael, aby rešpektoval prímerie na Blízkom východe
Izraelská armáda v noci na piatok zasiahla ciele po celom území južného Libanonu.
Autor TASR
Paríž 19. júna (TASR) - Francúzsko v piatok vyzvalo Izrael, aby „rešpektoval“ memorandum o porozumení medzi USA a Iránom, uviedol v piatok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot po izraelských útokoch v južnom Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Táto dohoda (memorandum) predpokladá ukončenie vojenských operácií. Izraelská vláda ju musí rešpektovať a najmä Spojené štáty musia vyvinúť maximálny tlak na izraelskú vládu, aby sa tak skutočne stalo,“ povedal francúzsky minister pre rozhlasovú stanicu FranceInfo.
Izraelská armáda v noci na piatok zasiahla ciele po celom území južného Libanonu. Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh medzičasom hlásilo z tejto oblasti intenzívne boje. Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že pri izraelských náletoch na juhu Libanonu zahynulo najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. Izraelská armáda následne informovala, že štyria jej vojaci prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenia.
V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode. Témou rozhovorov má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.
„Táto dohoda (memorandum) predpokladá ukončenie vojenských operácií. Izraelská vláda ju musí rešpektovať a najmä Spojené štáty musia vyvinúť maximálny tlak na izraelskú vládu, aby sa tak skutočne stalo,“ povedal francúzsky minister pre rozhlasovú stanicu FranceInfo.
Izraelská armáda v noci na piatok zasiahla ciele po celom území južného Libanonu. Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh medzičasom hlásilo z tejto oblasti intenzívne boje. Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že pri izraelských náletoch na juhu Libanonu zahynulo najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. Izraelská armáda následne informovala, že štyria jej vojaci prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenia.
V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode. Témou rozhovorov má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.