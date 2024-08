Francúzsko vyzvalo Kosovo na zastavenie zvyšovania napätie so Srbmi

Paríž 9. augusta (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyzvalo kosovské orgány, aby ukončili "jednostranné kroky", ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu napätia so Srbmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Francúzsko dôrazne odsudzuje množiace sa jednostranné kroky kosovských orgánov na severe krajiny, ktoré ovplyvňujú každodenný život srbskej komunity," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Tieto kroky ohrozujú snahy o "normalizáciu vzťahov so Srbskom, ktoré sú predpokladom realizácie európskej perspektívy oboch krajín".



Premiér Kosova Albin Kurti minulý týždeň vyhlásil, že most v etnicky rozdelenom meste Kosovská Mitrovica musí byť znovu otvorený. Jednotky NATO v Kosove (KFOR) však v utorok varovali tamojšie vládne orgány pred pokusmi o znovuotvorenie mosta a uviedli, že nebudú váhať zasiahnuť v prípade, ak budú pokračovať plány na jeho otvorenie.



Kosovské policajné zložky v pondelok vykonali razie na najmenej deviatich pobočkách srbskej pošty pri severnej hranici so Srbskom, ktoré dlhodobo využívajú obyvatelia, ktorí majú finančné prostriedky v Srbsku.



Spojené štáty v stredu vyjadrili znepokojenie nad "nekoordinovanými rozhodnutiami kosovských predstaviteľov".



Proti oznámeniu o otvorení mosta na rieke Ibar v stredu v Kosovskej Mitrovici pokojne protestovalo niekoľko tisíc kosovských Srbov. Rieka Ibar v meste rozdeľuje albánsku a srbskú komunitu a v súčasnosti zavretý most bol dejiskom častých stretov oboch etník po vojne v Kosove v roku 1999.



Napätie medzi Srbskom a Kosovom pretrváva už niekoľko mesiacov po zavedení eura ako jedinej zákonnej meny v Kosove a srbský dinár bol v podstate zakázaný. Tento krok vyvolal pobúrenie v Belehrade, ktorý naďalej financuje paralelný systém zdravotníctva, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia pre srbskú menšinu v Kosove.