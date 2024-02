Francúzsko vyzvalo Rusko na prepustenie všetkých politických väzňov

Paríž 20. februára (TASR) - Francúzsko v utorok vyzvalo na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov v Rusku. Paríž je pritom obzvlášť znepokojený osudom opozičného politika a publicistu Vladimira Kara-Murzu, ktorý bol v apríli 2023 odsúdený na 25 rokov väzenia na základe obvinenia z vlastizrady.



Ako pripomenula britská stanica BBC, 42-ročný Kara-Murza je jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa a osobne prezidenta Vladimira Putina.



"Francúzsko je znepokojené zdravotným stavom Vladimira Kara-Murzu," uviedlo v utorok vo vyhlásení francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Kara-Murza totiž v rokoch 2015 a 2017 prežil dva pokusy o svoje otrávenie - rovnako ako neskôr (v auguste roku 2020) Alexej Navaľnyj. V prípade Kara-Murzu však podľa medializovaných správ nebola použitá nervovoparalytická látka novičok.



V oboch prípadoch Kara-Murzu hospitalizovali s príznakmi otravy. Lekári diagnostikovali zlyhávanie obličiek, napojili ho na umelú obličku a uviedli do umelého spánku.



Medzinárodná investigatívna skupina Bellingcat, ruský server The Insider a časopis Der Spiegel pri svojich vyšetrovaniach dospeli v roku 2022 k záveru, že za dvomi pokusmi o otravu Kara-Murzu rovnako ako v prípade otravy Navaľného stála ruská tajná služba FSB.



Po náhlej smrti Alexeja Navaľného, ktorú ruské väzenské úrady oznámili minulý piatok, sa obavami o osud Vladimira Kara-Murzu v rozhovore pre web France Info netajila ani jeho manželka Jevgenija.



"Bojím sa o život svojho manžela," uviedla, pričom však dodala, že je odhodlaná bojovať za neho i za všetkých svojich krajanov, ktorí "sú dnes vo väzení, pretože sú tvárami demokratického Ruska".



Kurza-Murzová odvlani upozorňuje, že zdravotný stav jej manžela sa vo väzení zhoršuje. Opakovane poukazuje na to, že ruské zákony zakazujú väznenie ľudí trpiacich polyneuropatiou - ako jej manžel -, ktorá môže viesť k ochrnutiu.



Kara-Murza bol dlhoročným spolupracovníkom vodcu ruskej opozície Borisa Nemcova, zavraždeného vo februári 2015 neďaleko hradieb moskovského Kremľa.



Kara-Murza v západných krajinách podporoval prijatie sankcií pomenovaných po právnikovi Sergejovi Magnitskom, ktorý - podobne ako Alexej Navaľnyj - odhaľoval korupciu a rovnako ako Navaľnyj zomrel vo väzení (v roku 2009). Balík sankcií pomenovaných po Magnitskom je zameraný proti Rusom porušujúcich ľudské práva.



Kara-Murza, ktorý po rozpútaní vojny na Ukrajine loboval za sankcie Západu proti Rusku, bol vlani v apríli súdom v Rusku odsúdený na 25 rokov za vlastizradu a za ďalšie obvinenia. Samotný Kara-Murza svoju vinu odmieta a svoje stíhanie prirovnával k stalinistickej fraške.



Obvinenia proti Kara-Murzovi súviseli s jeho prejavom z 15. marca 2022 pred snemovňou reprezentantov amerického štátu Arizona, v ktorom odsúdil ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Po vynesení rozsudku a internácii vo vyšetrovacej väznici v Moskve previezli Kara-Murzu v októbri 2023 do väznice IK-6 v Omsku na Sibíri.



Odvtedy mu vedenie väznice opakovane nariaďovalo pobyt na samotke v trestnej cele. Opakovanie tohto trestu vedeniu väznice súčasne poslúžilo ako dôvod, aby Kara-Murzu označilo za notorického porušovateľa väzenského poriadku, čo malo za následok aj sprísnenie podmienok na výkon trestu.



Od konca januára je Kara-Murza v inom väzení v Omsku, a to v cele s najprísnejšou formou izolácie od ostatných väzňov - v Rusku sa označujú ako cely typu EPKT.