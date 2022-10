Francúzsko vyzvalo spoločnosť TotalEnergies, aby zvýšila mzdy

Paríž 13. októbra (TASR) – Francúzsko vo štvrtok vyzvalo spoločnosť TotalEnergies, aby zvýšila mzdy, keďže dvojtýždňová patová situácia so štrajkami jej zamestnancov zasiahla dodávky benzínu v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Štrajky v rafinériách a ropných skladoch znížili produkciu benzínu vo Francúzsku o viac ako 60 % a ovplyvnili dodávky paliva, pričom každá tretia čerpacia stanica hlási problémy. Tento týždeň sa štrajky rozšírili aj do iných energetických spoločností vrátane jadrovej energetickej skupiny EDF.



Štrajky v piatich jadrových elektrárňach EDF odďaľujú údržbu a dopĺňanie paliva v čase, keď sa spoločnosť snaží dostať do prevádzky dostatok reaktorov pred zimou uprostred širšej energetickej krízy v Európe.



"Ak niekto pozná zisky, ktoré dosiahli (...). Spoločnosti, ktoré majú kapacitu, majú povinnosť zvyšovať mzdy a Total je jednou z nich," povedal pre rádio RTL minister financií Bruno Le Maire a dodal, že na začatie rokovaní s odborovým zväzom CGT je neskoro.



Prvé rozhovory medzi vedením TotalEnergies a lídrami CGT sa totiž uskutočnili v stredu (12. 10.), no neukončili patovú situáciu. Zástupca odborov vo štvrtok agentúre Reuters povedal, že štrajky, ktoré zasiahli štyri rafinérie a závod v Dunkerque, budú pokračovať.



"Total potrebuje zvýšiť platy," povedala francúzska ministerka energetiky Agnés Pannier-Runacherová a dodala, že vláda je pripravená prinútiť zamestnancov rafinérie, z ktorých niektorí štrajkujú od 27. septembra, aby sa vrátili do práce v sklade.



Krátko nato zástupca miestnych odborov povedal, že piati štrajkujúci zamestnanci zo skladu TotalEnergies v Dunkerque dostali príkaz vrátiť sa vo štvrtok do práce. Zástupca odborov tiež uviedol, že na mieste bola prítomná polícia.



Francúzska vláda potvrdila príkaz na návrat do práce, pričom zdroj z úradu vlády uviedol, že vstúpil do platnosti o 14.00 h miestneho času.



TotalEnergies vo vyhlásení uviedla, že podmienky na rozhovory o mzdách so všetkými odbormi neboli splnené, keďže blokády pokračovali, ale zároveň oznámila, že svojim zamestnancom na celom svete vyplatí jednorazový bonus.



Malo by ísť o mesačný plat, ktorý sa má vyplatiť v decembri, uviedla spoločnosť a dodala, že je pripravená zvážiť zvýšenie miezd v roku 2023 o 6 %, aby zodpovedalo inflácii v roku 2022.



V separátnej správe zástupca odborov CGT povedal, že štrajky v rafinériách Esso France a Exxon pokračujú.