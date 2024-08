Francúzsko vyzvalo na čo najskoršie opustenie Iránu svojich občanov

Paríž 2. augusta (TASR) - Francúzsko vyzvalo svojich občanov, aby čo najskôr opustili územie Iránu. V piatok to uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. Varovanie súvisí s nárastom napätia na Blízkom východe po zabití lídrov hnutí Hamas a Hizballáh. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a francúzskeho ministerstva zahraničných vecí.



"Pripomíname, že celý Irán je na mape cestovných odporúčaní označený červenou farbou. Francúzskym občanom sa preto oficiálne odporúča, aby do Iránu necestovali, a to z akéhokoľvek dôvodu," uvádza ministerstvo vo vyhlásení. "Vzhľadom na zvýšené riziko vojenskej eskalácie v regióne sa francúzskym štátnym príslušníkom, ktorí sa stále nachádzajú v Iráne, odporúča, aby čo najskôr odišli," vyzvalo Francúzov ministerstvo.



Počas uplynulých dní eskaluje napätie na Blízkom východe. Dôvodom sú najmä útoky na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského hnutia Hizballáh Fuád Šukra. Irán aj hnutie Hizballáh z ich smrti obviňujú Izrael a sľubujú odvetné opatrenia.