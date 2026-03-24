Francúzsko vyzýva Izrael, aby sa zdržal obsadenia oblasti v Libanone
Autor TASR
Paríž 24. marca (TASR) - Izrael by sa mal vyhnúť nasadeniu svojich vojenských jednotiek na juhu Libanonu a prevzatiu kontroly nad oblasťou, povedal v utorok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Podľa jeho slov by to malo „závažné humanitárne dôsledky“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývame izraelských predstaviteľov, aby ustúpili od takýchto pozemných operácií, ktoré by mali závažné humanitárne dôsledky a zhoršili by už aj tak zúfalú situáciu v krajine,“ povedal Barrot.
Izrael už skôr uviedol, že jeho armáda prevezme kontrolu nad južnou oblasťou Libanonu až po rieku Lítání, približne 30 kilometrov od spoločnej hranice.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do súčasnej vojny na Blízkom východe 2. marca, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael následne začal podnikať údery na Libanon. Bejrút obvinil iránske Revolučné gardy, že riadia operácie Hizballáhu vo vojne proti Izraelu.
Libanonská vláda v utorok zakročila proti iránskym záujmom a odobrala akreditáciou iránskemu veľvyslancovi Mohammadovi Rezovi Rawúfovi Šajbánimu. Veľvyslanec musí do nedele na základe príkazu opustiť územie krajiny. „Chcel by som pochváliť vyhlásenia a kroky libanonskej vlády... ktorá dnes ráno prijala odvážne rozhodnutie o vyhostení iránskeho veľvyslanca,“ povedal Barrot a obvinil Hizballáh, že vťahuje Libanon do konfliktu.
Irán dlhodobo podporoval šiitský Hizballáh ideologicky, finančne, dodávkami zbraní a výcvikom milícií.
