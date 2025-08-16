< sekcia Zahraničie
Francúzsko vyzýva Izrael, aby upustil od osídlenia Západného brehu
Viaceré krajiny uviedli, že projekt nazvaný E1 podkopáva nádeje na budúci súvislý palestínsky štát s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
Autor TASR
Paríž 16. augusta (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo Izrael, aby upustil od plánu výstavby tisícok nových domov na Západnom brehu Jordánu. Tento projekt označilo za „závažné porušenie medzinárodného práva“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Hovorca ministerstva uviedol, že Francúzsko „s maximálnou dôraznosťou odsudzuje“ rozhodnutie Izraela postaviť 3.400 domov v obzvlášť spornej oblasti okupovaného Predjordánska.
Západný breh Jordánu Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Je domovom pre približne 3 milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva.
Zároveň na tomto území žije takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Je ich viac ako 100 rozličnej veľkosti od malých komunít až po plne rozvinuté obce s bytovými domami, nákupnými centrami, továrňami a verejnými parkami.
