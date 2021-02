Francúzsko vyzýva Nemecko, aby ukončilo projekt Nord Stream 2

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzsko vyzvalo v pondelok Nemecko, aby na protest proti zadržaniu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného zrušilo projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) uzavretý s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vždy sme tvrdili, že máme veľké obavy čo sa týka tohto projektu," povedal pre rozhlasovú stanicu France Inter francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune. Na otázku, či Paríž žiada, aby Berlín tento projekt ukončil, Beaune vyhlásil: "Samozrejme, už sme sa k tomu vyjadrili."



Projekt plynovodu Severný prúd 2, ktorý má viesť ruský plyn po dne Baltického mora do Nemecka, kritizovali Spojené štáty i viaceré európske krajiny vrátane Poľska. Tvrdia, že zvýši závislosť Nemecka a EÚ od dodávok plynu z Ruska, pripomína AFP. Nemecká kancelárka Angela Merkelová však trvá na dokončení výstavby tohto plynovodu, ktorá sa obnovila vlani v decembri, a to po takmer roku, počas ktorého boli stavebné práce prerušené v dôsledku amerických sankcií.



Projekt Severný prúd 2 má zdvojnásobiť kapacitu existujúceho plynovodu Severný prúd 1. V súčasnosti je stavba ukončená na viac ako 90 percent, pričom spustenie prevádzky je naplánované na začiatok roku 2021.



Beaune tvrdí, že európski lídri uvažujú pre zásahy voči opozičným protestom na podporu Navaľného aj o uvalení nových sankcií voči Rusku. Podľa jeho slov by sa však nemali zastaviť len pri nich. Dodal však, že v prípade Nord Stream 2 je rozhodnutie na Nemecku, keďže plynovod sa nachádza práve tam.



V nedeľu sa vo viac ako 100 ruských mestách konali nepovolené demonštrácie za prepustenie Navaľného a proti korupcii a svojvôli súdov. Polícia zadržala v najmenej 87 mestách viac ako 5100 demonštrantov, uvádza portál OVD-Info.



Ľudskoprávni aktivisti kritizujú aj brutálne zásahy bezpečnostných síl voči pokojne protestujúcim. Bitku dostalo počas zatýkania viac ako 50 ľudí, pričom zadržaných bolo aj vyše 90 novinárov v 31 mestách.



Navaľného zadržali 17. januára na moskovskom letisku po prílete do Ruska z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z otravy viní 44-ročný Navaľnyj ruského prezidenta Vladimira Putina a tajné služby FSB, ktoré však zodpovednosť za tento čin odmietajú.