Francúzsko vyzýva svojich občanov na odchod z Etiópie

Addis Abeba 23. novembra (TASR) - Francúzsko sa vo utorok stalo ďalšou krajinou, ktorá svojim občanom nachádzajúcim sa v Etiópii odporučila, aby opustili túto vojnou zmietanú krajinu. Organizácia Spojených národov (OSN) sa zase chystá z Etiópie evakuovať všetkých blízkych rodinných príslušníkov svojich medzinárodných zamestnancov, píše sa v dokumente OSN, do ktorého v utorok nahliadla agentúra AFP.



OSN i Francúzsko pristúpili k týmto krokom po tom, ako postupujúce jednotky tigrajských povstalcov uviedli, že sa nachádzajú len 200 kilometrov od hlavného mesta Addis Abeba, informovala agentúra AFP.



V internom dokumente OSN sa uvádza, že organizácia vydala príkaz na "koordinovanú evakuáciu a uistenie sa, že všetci oprávnení rodinní príslušníci medzinárodného personálu opustia Etiópiu najneskôr 25. novembra".



"Oficiálne vyzývame všetkých občanov Francúzska, aby bezodkladne opustili krajinu," píše sa v maile, ktorý francúzske veľvyslanectvo v Addis Abebe rozoslalo občanom Francúzska.



V maile sa ďalej uvádza, že zamestnanci ambasády podnikajú kroky, aby francúzskym občanom uľahčili odchod z krajiny — napríklad im rezervujú letenky na komerčné lety alebo, ak to bude nevyhnutné, zorganizujú aj charterový let.



Podobnú výzvu svojim občanom už smerovali aj mnohé iné krajiny vrátane Británie a Spojených štátov, ktoré tiež povolili odchod personálu ambasád, ktorý nie je nevyhnutný na ich prevádzku.



Francúzske veľvyslanectvo v Etiópii taktiež uviedlo, že niektorí členovia personálu, ktorí nie sú nevyhnutní pre chod veľvyslanectva, môžu Etiópiu "dobrovoľne" opustiť. Týka sa to najmä zamestnancov, ktorí majú rodinu.



Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Etiópsky premiér Abiy Ahmed uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.



Premiér a nositeľ Nobelovej ceny mieru z roku 2019 síce ohlásil rýchle víťazstvo, koncom júna však TPLF opätovne obsadil väčšinu územia Tigraja. Následne svoj vplyv rozšíril aj do regiónov Amhara a Afar. TPLF navyše tento týždeň získala pod svoju kontrolu aj mestom Shewa Robit, ktoré sa nachádza len 220 kilometrov severovýchodne od Addis Abeby.



Abiy v pondelok navyše spochybnil vyhliadky na mierové riešenie konfliktu, keď uviedol, že mieri na front, kde bude "viesť obranné jednotky".