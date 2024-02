Z katedrály Notre-Dame v Paríži začali odstraňovať lešenie

Paríž 13. februára (TASR) - Lešenie okolo veže parížskej katedrály Notre-Dame začali rozoberať, oznámil v utorok úrad poverený obnovou tejto pamiatky. Katedrálu v roku 2019 vážne poškodil ničivý požiar. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Veža, tzv. sanktusník, by mala byť úplne viditeľná do letných olympijských hier, ktoré sa vo francúzskom hlavnom meste začnú 26. júla. "Začala sa demontáž lešenia, ktorá bude pokračovať v nasledujúcich mesiacoch," uviedol úrad.



Lešenie dosahovalo výšku 100 metrov, malo hmotnosť 600 ton a pozostávalo zo 70.000 kovových častí. Veža je - rovnako ako jej zničená predchodkyňa - pokrytá olovom, čo vyvolalo veľa diskusií pre svoju toxicitu. Veža sa nachádza nad krížením hlavnej lode a transeptu a jej pôvodná špička bola 96 metrov nad úrovňou námestia.



Vlani v decembri bol na katedrálu umiestnený veľký kríž a na vrchol veže nainštalovali nového kohúta podľa návrhu hlavného architekta stavby Philippa Villeneuva. Pôvodného poškodil požiar 15. apríla 2019.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron pôvodne prisľúbil, že Notre-Dame, lokalita Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, bude do otvorenia letných olympijských hier úplne zrekonštruovaná. V priebehu reštaurátorských prác sa termín dokončenia posunul na december tohto roka.



Oficiálnu príčinu požiaru úrady zatiaľ stále neurčili, hoci sa domnievajú, že vznikol náhodne. Prvotné skúmanie naznačilo, že pravdepodobne išlo o nehodu, ktorú pravdepodobne spôsobila porucha elektrického kábla alebo ohorok z cigarety.



Očakáva sa, že po opätovnom otvorení katedrály sa počet jej návštevníkov zvýši z 12 miliónov pred katastrofou na 14 miliónov ročne. Gotická stavba pochádza z 12. storočia.