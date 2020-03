Z nemocnice v Marseille ukradli okolo 2000 chirurgických masiek

Marseille 3. marca (TASR) - Približne 2000 chirurgických masiek ukradli z nemocnice v juhofrancúzskom prístavnom meste Marseille práve počas šíriacej sa nákazy novým koronavírusom. V utorok to oznámili francúzske úrady.



Masky ukradli z časti nemocnice Conception, ktorá je prístupná len personálu a pacientom, čo podstúpili operáciu, informuje tlačová agentúra AFP.



Správa nemocníc v Marseille (AP-HM) pre AFP uviedla: "Okamžite sa sme spustili vnútorné vyšetrovanie s cieľom nájsť páchateľov."



Zároveň uistila, že nemocnica má dostatok masiek na to, aby pokračovala v operáciách podľa obvyklého rozvrhu - nariadila a podnikla však ďalšie opatrenia, aby zabezpečila svoje zásoby masiek a dezinfekčných gélov na ruky.



Informácia o krádeži masiek prišla, keď prezident Emmanuel Macron oznámil, že úrady zhabú v prospech štátu všetky zásoby ochranných masiek a ich ďalšiu produkciu. Je to opatrenie v čase šírenia koronovírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.



Macron vysvetlil, že masky budú poskytnuté pacientom s koronavírusom a zdravotníkom - profesionálom.



Vo Francúzsku podľahli vírusu štyria ľudia a potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 je tam 204.



Ochranné masky sa dostali do pozornosti zlodejov aj v Japonsku: v polovici februára ušli s približne 6000 maskami z nemocnice v prístavnom meste Kóbe na západe krajiny.