Francúzsko: Za eskaláciu na Blízkom východe sú zodpovední húsíjovia

Paríž 12. januára (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíjovia sú zodpovední za eskaláciu na Blízkom východe. Po útokoch Spojených štátov a Británie na ciele v Jemene to v piatok vyhlásilo Francúzsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prostredníctvom týchto ozbrojených činov nesú húsíjovia mimoriadne veľkú zodpovednosť za regionálnu eskaláciu," uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. Odkazovalo tak na útoky húsíjov na lode spájané s Izraelom, ku ktorým prichádza v posledných týždňoch opakovane. Húsíjovia tvrdia, že útoky podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Paríž vo vyhlásení zároveň vyzval húsíjov, aby okamžite s útokmi prestali. "Francúzsko bude ďalej plniť svoje povinnosti a prispievať k námornej bezpečnosti v oblasti v spojení so svojimi partnermi," uviedol francúzsky rezort diplomacie.



Francúzsko je súčasťou koalície niekoľkých krajín, ktorej vznik ohlásili v decembri. Koalícia sa zameriava na ochranu lodnej dopravy v Červenom mori pred útokmi húsijov. Cez túto prepravnú trasu prechádza 12 percent celosvetového obchodu.



Spojené štáty a Británia podnikli v noci na piatok zo vzduchu a mora údery na ciele húsíjskych povstalcov v Jemene v reakcii na opakované útoky povstalcov na plavidlá v Červenom mori. Hovorca húsíjov uviedol, že pre americko-britské útoky neexistuje nijaké opodstatnenie a hnutie sa bude naďalej pri útokoch zameriavať na lode smerujúce do Izraela.