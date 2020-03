Francúzsko udelilo vyše 4000 pokút za porušenie zákazu vychádzania

Paríž 18. marca (TASR) - Francúzska polícia udelila viac ako 4000 pokút v súvislosti s nedodržiavaním zákazu vychádzania, ktorý uvalila tamojšia vláda v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom v stredu minister vnútra Christophe Castaner, píše tlačová agentúra AFP.



Vo Francúzsku od utorka poludnia platí zákaz vychádzania z domu pre väčšinu obyvateľstva, z ktorého výnimku predstavujú len nevyhnutné prípady, ako napríklad nákup.



"Od dnešného rána sme začali s procedúrami a zaregistrovali sme 4095 ľudí (za porušenie predpisov)," povedal Castaner v rozhovore pre televíziu TF1.



"Včera bola pokuta 35 eur a od dnešného dňa je to 135 eur a môže ísť až na 375 eur. Mal by to byť faktor, ktorý ľudí odradí," dodal.



Vo Francúzsku podľahlo nákaze novým koronavírusom za posledných 24 hodín 89 ľudí. Celkovo sa tak počet obetí vyšplhal na 264. Francúzsko má momentálne 9134 potvrdených prípadov nákazy, pričom 3626 ľudí je v nemocnici.