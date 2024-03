Francúzsko zablokovalo webstránku, ktorá obsahovala nábor na Ukrajinu

Paríž 28. marca (TASR) - Francúzske úrady odhalili webovú stránku s falošným náborom francúzskych dobrovoľníkov do vojny na Ukrajine. Oznámilo to vo štvrtok francúzske ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na webovej stránke, ktorá je v súčasnosti nedostupná, sa písalo, že 200.000 Francúzov bolo vyzvaných, aby "narukovali na Ukrajinu", pričom imigranti mali prednosť.



Francúzske úrady stránku zablokovali, potvrdil pre AFP zdroj z prostredia vlády, ktorý si neželal byť menovaný.



Odkaz na webovú stránku, ktorá pripomínala náborový portál francúzskej armády, bol zdieľaný na sociálnej sieti X, informoval francúzsky rezort obrany. Išlo o "falošnú vládnu webstránku", ktorá bola šírená "ako súčasť dezinformačnej kampane", uviedol.



Francúzske ministerstvo obrany nemenovalo žiadnych podozrivých, ktorí by mohli stáť za predmetnou webstránkou. Zdroj AFP však povedal, že stránka "nesie znaky ruského alebo proruského úsilia v rámci dezinformačnej kampane, ktorá tvrdí, že francúzska armáda sa pripravuje na vyslanie vojsk na Ukrajinu".



Medzi podobné príklady dezinformačných príspevkov patrili nedávno obrázky konvojov francúzskej armády, ktoré boli nesprávne prezentované ako smerujúce k ukrajinským hraniciam, dodal zdroj.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo februári rozhneval Kremeľ svojím tvrdším tónom k vojne na Ukrajine, keď hypoteticky nevylúčil vyslanie západných vojakov na Ukrajinu. Neskôr svoj výrok vysvetlil tým, že to neznamená úvahu o nasadení jednotiek v blízkej budúcnosti, ale že tým otvára debatu o možnostiach ďalšej podpory Kyjeva.



Odhalená webová stránka vyzývala potenciálnych regrútov, aby kontaktovali "veliteľa jednotky Paula" a získali informácie o nábore. Francúzske ministerstvo obrany uviedlo, že záležitosť vyšetruje v spolupráci s vládnou kybernetickou jednotkou.