Vo Francúzsku sa začal proces s predstaviteľmi sýrskeho režimu

Paríž 21. mája (TASR) — Vo francúzskej metropole sa v utorok začal proces s tromi poprednými predstaviteľmi režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, obžalovanými zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Proces potrvá do piatka a koná sa v ich neprítomnosti, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Traja sýrski funkcionári sú údajne zodpovední za smrť dvoch francúzskych občanov sýrskeho pôvodu, Mazzena Dabbagha jeho syna Patricka, zatknutých v Damasku v roku 2013. V čase zatknutia vtedy 20-ročný Patrick študoval umenie a humanitné vedy na univerzite v Damasku. Jeho otec pracoval ako poradca pre vzdelávanie na francúzskej strednej škole v Damasku.



Oboch zadržali v novembri 2013 muži, ktorí tvrdili, že patria k tajnej službe sýrskych vzdušných síl. Svedkovia uviedli, že oboch previezli do záchytného centra na vojenskom letisku v damaskej štvrti Mazza, kde ich údajne mučili. Ani jeden z nich sa pritom nezapojil do protivládnych protestov. Obaja boli vyhlásení za mŕtvych v roku 2018.



"Po prvý raz od vypuknutia revolúcie v Sýrii v marci 2011 sa budú francúzske súdy zaoberať zločinmi spáchanými sýrskymi úradmi a budú súdiť najvyššie postavených predstaviteľov," uviedla Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH).



Obžalovanými sú bývalý šéf národného bezpečnostného úradu Alí Mamlúk, šéf tajnej služby sýrskeho letectva generálmajor Džamíl Hasan a niekdajší šéf vyšetrovateľov vzdušných síl Abd as-Salám Mahmúd.



Občianska vojna medzi v Sýrii vypukla po tom, čo vláda potlačila pokojné prodemokratické protesty. Konflikt si vyžiadal viac ako pol milióna obetí, ďalšie milióny ľudí boli vysídlené.



Súdne procesy týkajúce sa zločinov spáchaných predstaviteľmi Asadovho režimu sa konali aj v iných európskych štátoch, najmä v Nemecku, no boli v nich stíhané osoby na nižších úrovniach moci, ktoré boli prítomné na pojednávaniach.