Francúzsko začalo evakuovať občanov z Nigeru, USA sa nepridali

Paríž/Berlín/Washington 2. augusta (TASR) – Po vojenskom prevrate v Nigeri začalo Francúzsko evakuovať svojich občanov z tejto západoafrickej krajiny. Prvý evakuačný let s 262 ľuďmi na palube vyštartoval z Niamey, oznámila v utorok večer francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Paríž vyslal do nigerskej metropoly tri lietadlá po občanov Francúzska a ďalších európskych krajín, ktorí si želajú opustiť Niger. Prvé lietadlo by malo pristáť v Paríži počas tejto noci, doplnila Colonnová.



Svojich 1500 vojakov umiestnených v Nigeri Paríž stiahnuť neplánuje, uviedol podľa AFP nemenovaný predstaviteľ generálneho štábu.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v utorok nemeckých občanov, aby prijali ponuku Francúzska na evakuáciu. Ich počet odhadlo na menej než 100.



Odvoz svojich zhruba 100 občanov osobitným letom pripravuje aj Taliansko, uviedol minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Na evakuácii približne 70 občanov pracuje aj španielska diplomacia, informovala verejnoprávna televízia RTVE.



Biely dom medzitým oznámil, že Spojené štáty sa k evakuáciám občanov z Nigeru zatiaľ nepridajú. "Nemáme informácie o priamych hrozbách pre občanov USA alebo naše zariadenia," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



V Nigeri sa nachádza približne 1000 amerických vojakov, ktorí pomáhali vláde zvrhnutého prezidenta Mohameda Bazouma bojovať proti islamistickým vzbúrencom.





Belgických občanov z Nigeru pomôžu evakuovať francúzske lietadlá



Viacero belgických štátnych príslušníkov, ktorí vyjadrili svoje želanie opustiť Niger, bude z tejto krajiny evakuovaných na palube francúzskych lietadiel. Oznámilo to v utorok večer belgické federálne ministerstvo zahraničných vecí, informuje spravodajca TASR.



Po vojenskom prevrate v Nigeri Francúzsko už začalo evakuovať svojich občanov z tejto západoafrickej krajiny. Belgický rezort diplomacie v utorok médiá informoval o tom, že v Nigeri sa nachádza najmenej 90 Belgičanoch, ktorí sa zapísali do belgického konzulárneho registra. Ďalších približne dvadsať krajanov nahlásilo konzulátu svoju prítomnosť v tejto krajine prostredníctvom stránky Travellers Online.



"Ich bezpečnosť je pre nás prioritou. Situácia je zatiaľ relatívne pokojná," spresnilo ministerstvo zahraničných vecí v utorok. O niekoľko hodín neskôr rezort diplomacie oznámil, že už viacero belgických štátnych príslušníkov vyjadrilo svoje želanie opustiť Niger. Presný počet osôb však ministerstvo nevedelo oznámiť.



Podľa televíznej stanice RTBF ide o osoby s belgickou štátnou príslušnosťou, ako aj o Nigerijčanov, ktorí sú s Belgickom prepojení napríklad prostredníctvom rodinných väzieb.



V utorok večer ministerstvo ešte nevedelo potvrdiť, kedy presne dôjde k evakuácii belgických občanov, pripomenulo však, že pôjde o "komplexnú operáciu" a ďalšie podrobnosti budú oznámené až keď táto operácia bude dokončená.



Prvý evakuačný let Francúzska s 262 ľuďmi na palube vyštartoval z nigerského hlavného mesta Niamey v utorok.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)