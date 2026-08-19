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Francúzsko začalo nové vyšetrovanie pedofilného chirurga
Joëla Le Scouarneca (75) súd vlani odsúdil na maximálny 20-ročný trest odňatia slobody za znásilnenie alebo sexuálne napadnutie 299 pacientov, z ktorých väčšina boli maloleté osoby.
Autor TASR
Paríž 19. augusta (TASR) - Francúzska prokuratúra začala nové vyšetrovanie v prípade chirurga odsúdeného za znásilňovanie a sexuálne zneužívanie svojich mladistvých pacientov, ku ktorým dochádzalo v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Najnovšie vyšetrovanie sa týka približne 50 nových údajných trestných činov, uviedli v stredu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Joëla Le Scouarneca (75) súd vlani odsúdil na maximálny 20-ročný trest odňatia slobody za znásilnenie alebo sexuálne napadnutie 299 pacientov, z ktorých väčšina boli maloleté osoby.
Prokurátorka Laëtitia Mirandová uviedla, že počas súdneho konania „vyšli najavo alebo boli potvrdené ďalšie trestné činy“, pričom úrady zároveň dostali „ďalšie oznámenia“.
Prokuratúra začala súdne vyšetrovanie v súvislosti so 40 novými obvineniami zo sexuálneho napadnutia a desiatimi obvineniami zo znásilnenia, pričom v oboch prípadoch ide o „obete mladšie ako 15 rokov alebo o činy spáchané osobou, ktorá zneužila moc vyplývajúcu z jej postavenia“, uviedla Mirandová.
„Údajné trestné činy, pri ktorých ešte neuplynula premlčacia lehota, sa datujú od roku 1987 do roku 2017“ a „týkajú sa 48 obetí“, dodala prokurátorka.
V minuloročnom súdnom procese sa Le Scouarnec priznal k sexuálnemu napadnutiu alebo znásilneniu 299 pacientov – z ktorých 256 malo menej ako 15 rokov. K týmto činom došlo v rokoch 1989-2014 a mnohé z nich Le Scouarnec spáchal v čase, keď boli pacienti v narkóze alebo sa prebúdzali po operácii.
Polícia ho zadržala v roku 2017 na základe obvinenia, že znásilnil šesťročné dieťa zo susedstva. Následne sa v lekárovom počítači našli súbory, ktoré podrobne dokumentovali jeho zločiny: obsahovali zoznam mien, vek, adresy obetí, ako aj spôsob zneužívania.
Le Scouarnecovi právnici bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AFP o reakciu.
Joëla Le Scouarneca (75) súd vlani odsúdil na maximálny 20-ročný trest odňatia slobody za znásilnenie alebo sexuálne napadnutie 299 pacientov, z ktorých väčšina boli maloleté osoby.
Prokurátorka Laëtitia Mirandová uviedla, že počas súdneho konania „vyšli najavo alebo boli potvrdené ďalšie trestné činy“, pričom úrady zároveň dostali „ďalšie oznámenia“.
Prokuratúra začala súdne vyšetrovanie v súvislosti so 40 novými obvineniami zo sexuálneho napadnutia a desiatimi obvineniami zo znásilnenia, pričom v oboch prípadoch ide o „obete mladšie ako 15 rokov alebo o činy spáchané osobou, ktorá zneužila moc vyplývajúcu z jej postavenia“, uviedla Mirandová.
„Údajné trestné činy, pri ktorých ešte neuplynula premlčacia lehota, sa datujú od roku 1987 do roku 2017“ a „týkajú sa 48 obetí“, dodala prokurátorka.
V minuloročnom súdnom procese sa Le Scouarnec priznal k sexuálnemu napadnutiu alebo znásilneniu 299 pacientov – z ktorých 256 malo menej ako 15 rokov. K týmto činom došlo v rokoch 1989-2014 a mnohé z nich Le Scouarnec spáchal v čase, keď boli pacienti v narkóze alebo sa prebúdzali po operácii.
Polícia ho zadržala v roku 2017 na základe obvinenia, že znásilnil šesťročné dieťa zo susedstva. Následne sa v lekárovom počítači našli súbory, ktoré podrobne dokumentovali jeho zločiny: obsahovali zoznam mien, vek, adresy obetí, ako aj spôsob zneužívania.
Le Scouarnecovi právnici bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AFP o reakciu.