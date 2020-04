Francúzsko presúva migrantov z Calais do dočasných domovov

Calais 3. apríla (TASR) - Francúzska polícia začala v piatok presúvať stovky migrantov z táborov v blízkosti prístavného mesta Calais na severe krajiny do dočasného ubytovania. Krok je súčasťou opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu. Správu priniesla agentúra AFP.



Presun je pre migrantov dobrovoľný. Pomocní pracovníci majú za úlohu uistiť sa, že uchádzači neprejavujú symptómy choroby COVID-19, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2. Migrantov so symptómami umiestňujú do karantény.



Podľa AFP na koronavírus dosiaľ pozitívne otestovali dvoch migrantov z oblasti.



Tých migrantov, ktorých pracovníci označia za zdravých, následne odvezú do ubytovaní autobusmi.



"Celkovo sme zatiaľ pripravili 400 miest. Hľadáme ďalšie," píše sa vo vyhlásení miestnych úradov.



Podľa oficiálnych čísel žije v provizórnych táboroch okolo Calais 650 migrantov. Neziskové organizácie tvrdia, že je to okolo tisíc ľudí.



Ľudskoprávne organizácie už niekoľko týždňov varujú, že migranti žijúci v tesnej blízkosti pri sebe, s obmedzeným prístupom k čistej vode, majú vysoké riziko nákazy koronavírusom.



Dodali tiež, že opatrenia obmedzenia pohybu, ktoré Francúzsko zaviedlo, znížilo počet dobrovoľníkov, ktorí migrantom pomáhajú.