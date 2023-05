Francúzsko začalo vyšetrovať úmrtie novinára AFP Armana Soldina

Paríž 10. mája (TASR) - Francúzska justícia začala úmrtie novinára agentúry AFP Armana Soldina na Ukrajine vyšetrovať ako vojnový zločin. Oznámila to v stredu francúzska protiteroristická prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vyšetrovanie bude viesť francúzsky úrad OCLCH, ktorý sa špecializuje na zločiny proti ľudskosti a zločiny z nenávisti. OCLCH sa podľa prokuratúry bude snažiť určiť presné okolnosti úmrtia Soldina.



Videokoordinátor agentúry AFP Arman Soldin (32) prišiel o život v utorok pri raketovom útoku pri meste Časiv Jar neďaleko Bachmutu, ktorý je už niekoľko mesiacov dejiskom ťažkých bojov. Novinári AFP boli so skupinou ukrajinských vojakov, keď sa dostali pod paľbu rakiet typu Grad.



Spolu so Soldinom zomrelo na Ukrajine od začiatku ruskej invázie už najmenej 11 novinárov či iných členov mediálnych tímov, uvádza AFP s odvolaním sa na záujmové organizácie.