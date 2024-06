Francúzsko zachránilo v Lamanšskom prielive viac ako 150 migrantov

Paríž 28. júna (TASR) - Francúzske úrady vo štvrtok oznámili, že v Lamanškom prielive zachránili z dvoch preťažených člnov viac ako 150 migrantov, ktorí sa snažili dostať do Británie. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Prvá loď s migrantmi vyplávala z okolia francúzskej obce Gravelines neďaleko mesta Dunkerque a o pomoc požiadala po niekoľkých hodinách na mori. Záchranári vyslobodili z preťaženej lode 77 ľudí, ktorých previezli do francúzskeho mesta Calais, uviedol francúzsky námorný úrad.



Dodal, že z paluby druhého plavidla zachránili 76 ľudí a premiestnili ich do francúzskeho prístavného mesta Boulogne-sur-Mer.



Zachránení migranti sa snažili dostať do Británie týždeň pred parlamentnými voľbami v Británii, ktoré sa uskutočnia 4. júla, pričom migrácia je jednou z hlavných tém predvolebnej kampane.



Do Spojeného kráľovstva tento rok dosiaľ nelegálne preplávalo 12.313 migrantov, čo je o 18 percent viac ako za prvých šesť mesiacov minulého roka, vyplýva z údajov britskej vlády. Pri pokuse o prekročenie Lamanšského prielivu zahynulo tento rok 15 migrantov.