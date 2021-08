Francúzsko zachránilo vyše 100 migrantov

Paríž 12. augusta (TASR) – Viac než 100 migrantov pokúšajúcich sa dostať do Británie na štyroch člnoch zachránilo v stredu francúzske námorníctvo po tom, čo sa dostali do problémov v Lamanšskom prielive. Informuje o tom agentúra AFP.



Britská vláda minulý týždeň oznámila, že za jediný deň prešiel z Francúzska do Anglicka rekordný počet najmenej 482 migrantov. Predstavitelia francúzskeho námorníctva spresnili, že loď námornej hliadky zachránila sedem ľudí na palube plavidla, ktoré sa dostalo do ťažkostí pri Sangatte na severnom pobreží a následne ich prepravila do prístavu Dunkerque.



Hliadkovací čln následne vyslali na záchranu 29 „stroskotaných" migrantov pri pobreží Dunkerque. Medzi migrantmi bola jedna osoba v zlom zdravotnom stave, ktorú odviezol vrtuľník.



Ďalších 37 migrantov zachránili z člna, ktorý sa dostal do ťažkostí pri prístavnom meste Calais a ostatných 35 pri Dunkerque, spresnili miestni predstavitelia.



Pokusov preplávať Lamanšský prieliv je od konca roka 2018 stále viac napriek varovaniam pred kolíziami na jednej z najrušnejších lodných trás, silnými prúdmi a nízkymi teplotami vody, pripomína agentúra APF.



Britská tlačová agentúra Press Association (PA) informovala, že počet prechodov minulý mesiac presiahol 10.000, čo je oveľa viac než zhruba 8500 migrantov, ktorí do Spojeného kráľovstva prišli podľa tamojšej vlády za celý rok 2020.